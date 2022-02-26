縫隙中也能燦爛綻放　別低估你的生命力

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所有的生物都有維持自己基因生生不息的潛在欲望：雄性動物會盡量交配，把牠的基因傳下去；雌性動物會盡力保護牠的孩子，即使犧牲自己的生命也在所不惜，因為孩子身上有她的基因（雄性沒有把握下一代有他的基因）。植物也是一樣，沙漠中的仙人掌在下雨後，會馬上開花，在很短的時間內，完成傳宗接代的使命。這些不能言語的生物能執行藏在他們 DNA 中生存的目的，盡力完成自己的使命，這種生命力真令人敬佩。
積蓄被詐騙光陷憂鬱 大自然生命力讓他振奮
有個朋友因為被詐騙集團騙光所有的積蓄，落入憂鬱的深淵，晚上沒有安眠藥不能入睡。有一天，他發現冰箱空空如也，不得不打起精神出門去買菜。當他低著頭走在路上時，突然看到瀝青的縫中長了一株小花，迎風搖曳。他當場痛哭流涕，回家把所有的安眠藥丟掉，換上跑步鞋，從永和一路跑到西門町，回家後一夜好眠，從此振奮起來。他後來只要看到磚縫中有小花小草，就把它挖回家去種。他說，對這麼有生命力的東西，人應該提供它一個可以生長的空間，才對得起大自然。
最近連續聽到幾個大學生跳樓自殺，說不定在他們成長的過程中，能多提供一些體驗生命或實際感受到上天有好生之德的機會，或許他們就不會貿然放棄自己的生命了。
其實「求生存」是所有生物的本能，以前做老鼠實驗時，我們都知道「窮寇莫追」：老鼠被逼到角落，無處可逃時，會站起來反抗，很兇的張牙舞爪撲向你，即使明知打不過，也要拚命一搏。那個時候，即使貓，也會退一步。
逆境是所有人都不愛的，就像痛感是沒有人要的，但是痛是個警訊，讓我們立刻停止這個傷害的動作。其實逆境也是一樣，它讓我們看到順境時的幸福，學會反思和感恩。
本文摘選自《進步一點點，人生就會不一樣》
2022年2月25日 天下文化出版
作者／洪蘭
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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