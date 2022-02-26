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台灣百健率先落實「人工生殖假」　實踐多元、平等與共融企業價值

台灣百健率先落實「人工生殖假」　實踐多元、平等與共融企業價值
台灣百健率先落實「人工生殖假」　實踐多元、平等與共融企業價值

健康醫療網

2022-02-26 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來，臺灣社會在法令政策推動及多元對話後，性別平權議題逐漸受到重視；隨著3/8國際女人節即將到來，台灣百健在企業內部聚集兩岸三地員工，響應2022年國際女人節主題「#BreakTheBias」，以「生•平行動」為主題展開座談會，邀請TFC臺北婦產科曁生殖中心王瑞生副院長、代理孕母解禁推動人陳昭姿、彩虹平權大平台執行長呂欣潔及社會教育組專案經理林均諺（倫倫）等不同領域意見領袖為性別平權議題發聲，希望將此價值觀落實至員工日常，身體力行。

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台灣百健持續推動DE&I（Diversity、Equity & Inclusion）策略與價值觀，致力於打造多元、平等與共融的職場環境。百健認為，真正的平等不只是呼喊口號，更該落實在日常生活，因此展開台灣百健「生•平行動」座談會，從生而平等、生活平等、生命平等甚至生育平等多元主題面向，探討每一個人可能遭遇到的挑戰，自去年即已率先同業落實「人工生殖假」，支持工作夥伴在人生道路上的重要選擇，只要有需求，無論性別或是性向，都可以享有人工生殖假或陪伴假，積極落實平權觀念於職場日常，以真實行動影響更多人。

台灣百健率先同業，提供人工生殖假落實性別平權職場環境

工作占據了人生三分之一的時間，職場環境的支持系統更顯重要。在平權觀念進步的現在，更多女性在職場上發光發熱，但同時「生育」與「升遷」人生重要的時機點選擇，卻時常困擾許多女性。陳昭姿分享：「本身因為子宮發育不全，年輕時在求子之路遇到重重關卡，深刻了解職場婦女在求子上的困境。二十多年推動代孕解禁的努力，是希望未來有需求的個人與家庭，都能擁有追求幸福的權利。而時空環境的變化更加重了此議題的複雜化，例如，晚婚晚孕，進而必須去考慮基因型代孕之可行性，以及同志們的需求。」

台灣百健總經理田穎穎表示：「台灣百健正面看待在不同角色投入的女性所展現的強大力量，致力提供不分性別的友善職場文化，鼓勵所有員工在職場努力的同時，也能同時在家庭及生活中大放異彩；此外，人工生殖過程中伴侶的陪伴與支持也格外重要，男性員工享有同等的人工生殖假，可以與伴侶一同為家庭努力，真正落實性別平權的職場文化，為工作及生活帶來雙贏。」

落實DE&I理念：台灣百健生•平行動，以真實行動創造更多影響力

百健全球長期推動DE&I策略與價值觀，今年以「生•平行動」為溝通主軸，響應2022年國際女人節主題「#BreakTheBias」，致力於消除偏見、打破刻板印象、拒絕不平等和歧視。台灣百健不僅是百健亞洲地區第一個加入同志遊行的團隊，更是平權運動堅強的後盾與盟友，將持續秉持無畏精神，致力於促進職場平權的實現。除了提供慶祝國際女人節的活動與員工假期，每年8月8日也提供員工父親節假期，男女員工同享，真正實踐員工兼顧家庭與工作的友善平權，打造對每一個族群都健康、舒適的職場環境。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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