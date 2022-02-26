中醫針灸與藥物並濟　一年半成功減重25公斤

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林小姐就診時表示，自己食慾很好，很容易感到飢餓，嗜吃甜膩食物，也有吃宵夜的習慣，且工作時需常試飲含糖飲料，平時也較少運動。發覺自己身體開始有些狀況，於是決定減重。一開始三餐增加水煮餐點，也戒吃宵夜的習慣，一週兩次瑜珈運動，一次約45分鐘，運動量輕度至中等，多為伸展與輕度有氧，未服用減重藥品及健康食品，但覺得很容易疲倦，希望可以透過中醫調理體質協助減重。
注意蛋白質攝取加重量訓練 中醫調理健康減重
台南市立醫院中醫部曾碩平醫師表示，問診後發現林小姐食慾仍然不錯，喜好甜食的情形依然沒有改變，也未特別注意蛋白質的攝取，運動缺少重量訓練。證型上主要屬於脾虛兼有痰濕的情形，治療上給予健脾燥濕的防己黃耆湯加上茯苓、澤瀉、麻黃…等藥依體質加減，針灸水分、大橫、中脘、天樞、關元...等穴道，另外給予飲食、運動和睡眠等方面的生活型態建議。看診3個月後，林小姐體重減輕了9公斤，且維持良好的體力和肌肉量，持續1年的治療下，體重已減輕至67公斤，期間沒有復胖也沒有明顯副作用。
曾碩平醫師指出，體重過重是現代人常見的通病，除了體態不佳之外，也嚴重影響健康，十大死因中的癌症、腦血管疾病、心臟疾病和糖尿病...等都和過度肥胖息息相關。正確的減重可以尋求專業中醫師評估，能根據個別體質和生活型態訂定有效率且個人化的減重計畫，制定適當的目標體重，給予適切的個人化飲食和運動建議，並透過服用中藥調理體質和針灸刺激穴道，協助抑制食慾和增加代謝，並調理減重期間可能出現的各種問題，才能達到健康減重的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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