克服軟骨發育不全　國三小小人兒站上國際羽球舞台

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在國小五年級之前，于嫣只有在閒暇時間和家人打羽球，並不是專業的選手。有一次因緣際會，受到同為小小人兒病友的羽球選手熊孝元邀請參加比賽，熊孝於說，當時因為缺人，找她一起來同樂不用有壓力。沒想到于嫣一打就打出興趣，更被教練看見體內潛藏之羽球天分。
于嫣媽媽分享：「自從開始練羽球之後，除了身體更健康，于嫣也變的更獨立、更有自信。」自從加入校內羽球隊，于嫣每天一大早五點就會自己起床，搭公車到學校參加訓練。訓練時基本就是以跑操場25圈作為暖身，同樣的訓練內容對一般人來說已經非常辛苦，對于嫣來說體力負擔更加倍，但她知道自己沒有時間氣餒和抱怨，令人佩服地是，于嫣用正向的心情面對，花費2倍甚至３倍時間努力提升體能及技巧，克服自己先天身材的限制。
征戰各地羽球賽事 精彩生命故事成楷模
至今，于嫣已征戰許多羽球賽事，獎項更是數不勝數。「訓練的過程真的很辛苦，但她也很樂在其中！」于嫣媽媽欣慰的分享于嫣在學習羽球上的努力。
有了家人的支持，今年即將升上高中的于嫣也確定繼續朝向羽球國手之路精進，放眼之後的國際賽事。期待于嫣之後在球場上更多優秀的表現，也向更多人展現罕病病友不凡的毅力及精彩的生命故事，成為他人的楷模！
▲小小人兒-吳于嫣
獲獎紀錄：
110巴林亞洲帕拉青年運動會／肢障組(SS6)混合雙打第一名、個人單打第二名
110 年全國會長盃身心障礙者羽球錦標賽暨國家代表隊選拔賽／短肢組(SS6)個人單打第一名
109 年中華民國全國身心障礙國民運動會／肢障組(SS6)個人單打第二名
109 年全國會長盃身心障礙者羽球錦標賽暨國家／短肢組(SS6)混合雙打第一名、個人單打第一名
108 年全國會長盃身心障礙者羽球錦標賽暨國家代表隊選拔賽／短肢組(SS6)雙打第一名
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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