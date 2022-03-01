誰說只有男生可以打籃球　專訪職籃首位女性會長錢薇娟

有「穿著高跟鞋的史達林」外號的美國傳奇女主編Tina Brown曾說過，「我們的社會，有一把女性的怒火在延燒。」時代雜誌每年評選的全球百位風雲人物中，超過半數都是女性，女力抬頭是全球進行式的趨勢，即使是充滿陽剛氣息的運動產業也不例外。
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越來越多女性打破既定印象，透過自身累積的專業知識、豐富的經驗，以及特有的細膩視角和觀察，投入運動產業，而台灣運彩xT1職籃聯盟這座台灣籃球最高殿堂之一，總能看見許多女性穿梭球場，「尊重兩性平權，也讓女性有更多被看到的機會。」T1職籃聯盟會長錢薇娟提到聯盟的目標，統御球隊的教練、領隊，拿捏比賽公平性的裁判，激勵氣勢的啦啦隊和DJ，或是負責團隊對外形象和溝通的公關，女性擁有不輸給男生的競爭力和機動性，創意無限且活力充沛，讓「女力」成為T1職籃聯盟不可忽視的力量。
提到錢姐，無人不知，無人不曉，她就是台灣女籃第一人，曾挑戰WNBA，WCBA的選手，並曾在1993年世大運創下個人生涯最高分84分，她的影響力，絕對是國內籃壇最重要的人物。
不過提到接下T1重任，錢姐還是選擇願意承擔，並且希望打造更好的舞台，讓更多運動員有機會一展長才。
錢薇娟說：「當初聯盟成立是在疫情很嚴峻時（5月）成立，我是在8月接任，在這三個月時間，我慢慢了解這個聯盟，看到對這件事情的熱情，加上已經有P聯盟成立，他們還是願意做這些事情，當時雖然很多人對我們看法不佳，例如說：分一杯羹，當這個市場越來越大，受益的才會是更多球隊，T1是對自己挑戰，也要接受眾人對我們的批判等，其實是非常有創意，非常堅毅的聯盟。」
以女性角色進入運動市場，錢薇娟是少數的女性領導人物，她認為，T1六支球團都是男性運動員，感覺是太陽剛了，所以剛好我是女性，也比較柔和，可以調和一些氣氛，「就拿聯盟秘書長（張運智）來說，他是非常有Power的性格，我也剛好可以用「打太極」的方式，來回應一些問題。」
錢薇娟同時兼具總教練、藝人領隊、以及T1會長角色，她認為，「我不擔心這些身分，我們只要在當下做好自己，其實就可以了，我們有很好的團隊，也有很多優秀的教練，個人衝突也只有在我這裡，所以我就把會長的角色做好，沒問題。」
T1聯盟不只會長是女性運動員，整體聯盟各隊都有不少優秀女性從業人員，如：球隊公關、教練、行政人員等，甚至也有女性裁判，尊重兩性平權，也讓女性有更多被看到的機會。錢薇娟認為，兩型平權是目前大家一直在倡導的，但不一定是要跟男性一樣的表現才是最美。
錢薇娟說：「女性從事運動或是相關從業人員，以女籃跟男籃來說，可以展現的不一定是強而有力的灌籃，而是準度、團隊合作等，在我們聯盟有很多優秀女性從業人員，如：台南獵鷹的小馬（馬怡鴻）助理教練就很優秀，在大學就是帶領國立體大，所以她帶領男子隊也很熟悉，又或是海神的顧問「小娟姐」（謝玉娟）也是帶領三民家商等隊，中信的Amy姊（ 楊淑惠）也是在金融界很優秀的人才，這些都是很棒的例子。」
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