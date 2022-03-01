誰說只有男生可以打籃球　專訪職籃首位女性會長錢薇娟

有「穿著高跟鞋的史達林」外號的美國傳奇女主編Tina Brown曾說過，「我們的社會，有一把女性的怒火在延燒。」時代雜誌每年評選的全球百位風雲人物中，超過半數都是女性，女力抬頭是全球進行式的趨勢，即使是充滿陽剛氣息的運動產業也不例外。





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越來越多女性打破既定印象，透過自身累積的專業知識、豐富的經驗，以及特有的細膩視角和觀察，投入運動產業，而台灣運彩xT1職籃聯盟這座台灣籃球最高殿堂之一，總能看見許多女性穿梭球場，「尊重兩性平權，也讓女性有更多被看到的機會。」T1職籃聯盟會長錢薇娟提到聯盟的目標，統御球隊的教練、領隊，拿捏比賽公平性的裁判，激勵氣勢的啦啦隊和DJ，或是負責團隊對外形象和溝通的公關，女性擁有不輸給男生的競爭力和機動性，創意無限且活力充沛，讓「女力」成為T1職籃聯盟不可忽視的力量。





▲T1職業籃球聯盟會長錢薇娟。（T1聯盟提供）

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▲藍隊領隊錢薇娟。（圖／翻攝李芷婷臉書）

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