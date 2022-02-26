慢性腎臟病患冬季健康威脅　火鍋、補品怎麼吃才安全？

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您是否有半夜吃完泡麵，隔天早上起來臉部水腫的經驗？食入含鈉量高的食物會增加滯留在體內的水份，尤其心臟或是腎臟功能不良患者，他們對鈉的代謝機能有障礙，無法把體內過多的鈉排出。張銘珊醫師指出，當體內的水份過多，就會造成下肢水腫和血壓上升，嚴重的話則造成肺水腫，可能會有呼吸喘、呼吸困難，甚至呼吸衰竭等問題發生。
張銘珊醫師強調，由於慢性腎臟病患者的排鈉功能下降，飲食上就需限制食入的鈉含量。腎功能不全者，每日鹽分的攝取建議大約兩克左右。含鈉量高的食物包含：食鹽、醃製食品、醬油或番茄醬等調味品，需減少食用。湯品（包含火鍋或補品的湯）因長時間熬煮，濃度較高，鈉含量也容易偏高，應盡量避免。
低鉀飲食：避免致命性心律不整
鉀離子主要調節人體內的神經功能和肌肉活動，正常範圍是血清濃度3.5到5.5mmol/L，高於5.5mmol/L定義為高血鉀。張銘珊醫師表示，腎臟是鉀離子主要的排泄器官，腎功能開始惡化的時候，鉀離子的排出就會受到阻礙。鉀離子些微上升時，身體不見得會感到不適，但可能有輕微的四肢無力或麻木的感覺。當嚴重高血鉀發生，將影響到心臟收縮功能，會出現心律不整，嚴重則心臟麻痺導致死亡。
因此腎功能不佳的患者需限制鉀離子的攝入總量。食物通常都富含鉀離子，例如綠色蔬菜、部分的水果，但經過處理和烹調仍然可以安心食用。高鉀的水果包括：草莓、奇異果、小番茄、木瓜、鳳梨、香蕉、火龍果。果汁和乾果類食物會濃縮水果裡的鉀離子含量，因此吃原型的水果較為安全。綠色蔬菜，如菠菜、地瓜葉、芥菜，可以先川燙過再油炒，就可以減少鉀的含量。需要注意的是，市售的「低鈉鹽」或「薄鹽醬油」就是用鉀離子代換原本的鈉，也容易導致高血鉀。中藥和生機飲品裡的鉀含量也可能較高，應避免食用。
低磷飲食：預防骨質變化、組織血管鈣化
張銘珊醫師表示，腎臟也是調節血中鈣和磷的主要器官，當腎功能開始退化，鈣磷的代謝就會異常，活性維生素D會缺乏，影響副甲狀腺功能。這些異常會讓體內的鈣和磷沈積在不正常的地方，如：血管或軟組織上，產生心血管疾病或關節鈣化。另外骨骼的再吸收和再合成也會產生變化，讓骨頭變得不再健康，患者可能會感覺骨頭痠痛、肌肉無力，嚴重可能骨折。這些礦物質和骨頭代謝的異常就是我們所通稱的「腎性骨病變」。
為了避免上述狀況的發生，張銘珊醫師建議應少吃含高磷的食物以及配合磷結合劑使用。理想上，每日飲食含磷量1000到1200毫克是所能攝取的極限。通常食品添加劑的磷含量特別高，像是市售的零食、醬料、汽水，火鍋裡的餃子類、黑輪等，應避免食用。其他高磷食物包括：海鮮、內臟、堅果、全穀，應酌量攝取。藥物部分，在每次用餐中服用磷結合劑可減少食物中磷的吸收;磷結合劑如鈣片、鋁片、或不含鈣鋁的磷結合劑如磷減樂、碳酸鑭、檸檬酸鐵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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