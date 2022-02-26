重啟往返20國航班　越南3月中全面開放國境

近期越南大幅放寬飛航管制，迎接國際遊客重振經濟。越南交通運輸部近日表示，相較疫情前，2019年的冬季，當時越南國際航班往返28國，目前已開放往返20國航班，正積極重啟越南的社會經濟活動。目前，越南當局致力要趕在3月15日全面向國際觀光客開放國境。
記者李澍/綜合報導
2022-02-26 16:50:44｜2022-02-26 16:55:46
據越通社22日報導，交通運輸部表示，已經可往返越南的國家包括澳洲、日本、南韓、中國、新加坡、法國、德國、俄羅斯、美國等；尚未啟動往返的國家則有緬甸、印尼、汶萊、印度、瑞士、義大利與芬蘭。
據交通運輸部的說法，目前，每週往返越南的國際航班為370架次。
另外，以國內航線來說，目前主要經營越南國內線的航空公司包括越捷航空、越南航空、太平洋航空、越旅行航空、越竹航空、越南服務航空等6家航空公司，這6家航空公司經營的56條航線每週有2570架班機往返，這跟2019年相比，少了2條航線、271架次。
除了航空持續復甦之外，越南也陸續恢復陸路運輸。不過，雖然越南的道路、鐵路運輸已基本恢復正常，但不少旅客對於搭乘客運、火車仍然有染疫的恐懼。
越南自15日起解除國際航班的限制，往返越南航班的頻率有望恢復疫情水平，這也是越南民航運輸網路自2年前疫情爆發以來，首次恢復正常營運。