老是下意識地「自我批判」？　３招解除心靈枷鎖

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胡綺祐諮商心理師表示，小瑜所說的「內心的聲音」，普遍存在於每個人的心中，是自我概念的一部分，然而，每個人對自己說的話都不太一樣，有些是自我勉勵，有些則是「自我批判」。
因想進一步瞭解那些話語的源頭，於是請小瑜回想，那些內心的聲音像是誰說過的？或在什麼時候曾經聽過呢？她很快地連結到自己的父母親，她表示，父母對家中孩子的期待很高，無論在課業上或生活上，都有著高標準的要求，但他們鮮少給予讚美，反而常是一些批評和指責，到最後，小瑜連想要為自己努力的力氣都沒有了。
內化重要他人言語 對自我恐更加嚴苛
從小瑜的故事裡，我們可以看見重要他人的言語，對自己帶來的影響，當內化了這些聲音，似乎就很難擺脫無止盡的責難，有時，我們也會放大了重要他人對自己的期待，就會對自己特別嚴苛，當達不到心中的標準，便會更厭惡自己。
面對自我批判 3招逆轉
那面對自我批判的聲音，可以怎麼辦呢？首先，胡綺祐諮商心理建議，需要先覺察，這些聲音從哪來？並試著告訴自己，這些聲音是他們的，不是自己的，我們可以用不同的方式對自己說話。
接著，找出聲音背後的意圖，例如：指責是期待之後不要再犯錯、質疑是希望凡事能夠再多一點準備、批評是為了讓自己可以更進步等，練習去謝謝這些聲音的「提醒」。
最後，嘗試跟自己說：「那些自我批判，只是希望我能變得更好，但用這樣的方式，是達不到效果的，如果可以真的鼓勵到我，我希望聽到的是……。」最重要的就是，換個方式跟自己說說話吧！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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