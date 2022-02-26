宜蘭確診者來台北逛百貨 遠百信義A13提早閉館清消
台北市今（26）日雖然沒有新增本土COVID-19病例，但仍傳出有外縣市染疫者的確診者足跡，而遠東百貨信義A13就緊急公告今晚提前閉館，進行消毒清潔的工作，明日恢復正常營業。而到過遠百信義A13的就是宜蘭今日新增的本土案例案20486，台北市衛生局也公布了完整足跡，除了遠百信義A13還包括新光三越南西店、新光三越台北信義新天地A11。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 20:37:43
遠百信義A13晚間發出公告，表示因應疫情，於今晚7點提早閉店，進行全館預防性消毒，提供顧客安全無虞之環境。
而到過遠百信義A13的就是案20486，宜蘭縣政府下午說明疫情時便指出案20486曾於24日開車前往雙北，在雙北的足跡還在調查。而台北市衛生局則公布完整足跡如下，呼籲曾有重疊的民眾做好自我健康檢測。（編輯：倪浩軒）
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