愈想快樂反而愈寂寞？　聚焦自己看不到別人

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不知何時起，人們把「快樂」變成生命的最高目的，超越世間的一切，但在追求快樂時，忘記了快樂不是別人欠你的，要自己努力去得到的。
前一陣子，台灣鼓吹快樂學習，結果因為「不快樂」，高等微積分從必修改為選修，忘記了數學是科學之母。其實學習是辛苦的，學會以後才是快樂的。現在課綱刪古文，剝奪了學生享受古人智慧的機會，不知道古人的經驗是「學道酬苦」，不肯下苦工，哪會有成績？
加州大學柏克萊校區的研究者請大學生先填一個問卷「我只注重那些會影響我快樂的事情」，「即使我現在很快樂，我還是很關心我以後的快樂」，結果發現這些很注重每天快不快樂的人，對生活比較不滿意，而且容易在輕微壓力之下，就顯出憂鬱的症狀。
實驗者第二步把受試者分成二組，一組給他們讀快樂的文章，及看會引起快樂感覺的影片，另一組是讀理性判斷的枯燥文章，沒有電影看。結果發現聚焦在自己的快樂反而會減少快樂的感覺。也有實驗發現一直想要快樂的人反而比較寂寞，因為太聚焦在自己身上就看不見別人，就沒有真心的朋友。
正向遐想快樂卻導向自滿 打擊越大越不能接受
紐約大學的研究發現「想像成功」的策略，效果很差（即買小號的衣服掛在牆上，想像有一天能穿得進去、想像拿到奧林匹克金牌......），因為「正向遐想」(Positive Fantasies)雖很快樂，但會導向自滿，愈是想像自己成功的人，考得愈差，因為他們潛意識覺得自己已經準備的很充足了，就沒有再努力。這種遐想還有一個更大的缺點，失敗和遐想的差距愈大，打擊愈大，愈不能接受。
真正的快樂來自自我挑戰的成功，快樂若沒有意義便不會長久。人生苦短，當然要快樂，但是這個快樂必須有意義，而且是自己的汗水和努力換來的。
本文摘選自《進步一點點，人生就會不一樣》
2022年2月25日 天下文化出版
作者／洪蘭
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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