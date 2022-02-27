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腸癌8成與飲食有關！　營養師公開「防癌6大類食物清單」

腸癌8成與飲食有關！　營養師公開「防癌6大類食物清單」
腸癌8成與飲食有關！　營養師公開「防癌6大類食物清單」

健康醫療網

2022-02-27 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】經濟的起飛、人們生活習慣的改變，加上食物取得便利以及飲食西化之影響等，癌症蟬聯國人十大死因第一名已39年；根據衛生福利部公告，台灣腸癌的發生率逐年增加，自民國95年起腸癌罹患率位居全國癌症發生率的第一名。

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罹患腸癌　8成與生活習慣有關

高雄市立聯合醫院營養室營養師趙美玲表示，腸癌症狀常與腫瘤的生長情形及位置有關，約有20%是和遺傳、基因等因素有關，其餘80%是與(1)高油脂飲食、(2)低纖維攝取、(3)肥胖、(4)缺乏運動、(5)吸菸、(6)生活習慣等有關。

均衡飲食6大類食物　跟著「我的餐盤」吃

在飲食保健上，基本就是均衡攝取六大類食物，趙美玲營養師建議，可搭配國健署推廣「我的餐盤」，多選用全榖雜糧類，每天至少佔有1/3的天然新鮮蔬果，增加膳食纖維與植化素之補充；在蛋白質部分，可優先選擇植物性或脂肪含量較低的優質蛋白質食物，如：黃豆及其製品、魚，海鮮、瘦肉等，並避免油炸和過度加工過的食物（如:油炸、加工製品、肥肉、動物外皮等）。

在烹調方面多選用清蒸、水煮、川燙、少醬料；水分的補充建議至少每公斤體重30ml，維持良好生活作息，如：培養運動習慣、規律排便)，才能遠離疾病的風險。

預防腸癌上身　良好飲食概念＋生活習慣不可少

若要預防腸癌，保健從日常開始，趙美玲營養師提醒，每天攝取足夠的蔬果，至少滿足「三蔬二果」之概念，亦可搭配未精緻的全榖雜糧類如：糙米、五穀、地瓜、南瓜等，以原形食物取代加工製品；烹調選購技巧採清蒸、水煮、少油炸、少醬料，且維持理想體重，並養成運動的好習慣，每天累積至少30分鐘(如:慢跑、走路等)，適量飲酒，不抽菸，才能「腸」保健康。

資料來源:衛生福利部國民健康署、台灣癌症基金會、臨床營養工作手冊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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