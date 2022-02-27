抖音第一美女驚見不雅片 受害聶小雨一雙大眼勾人心魄

26歲的大陸抖音第一氣質美女聶小雨被爆曾拍不雅視頻，近來影片網路流竄，消息一出，網友們哀嚎，深恐她會繼「重機女神」痞幼後，又一位網紅女神受害。聶小雨則已展開反擊，駁斥不雅影片是被用AI技術移花接木，並已報警處理。





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聶小雨身高166公分、體重50公斤，身材嬌小玲瓏，相貌清新，一雙大眼相當勾魂，加上傲人上圍，社群平台的粉絲已逾3千萬人，視頻題材涵蓋汽車、美食、旅遊等項目，尤其她和痞幼常和汽車達人猴哥上演曖昧3人行視頻，製造不少話題。此外，聶小雨是一名服裝設計師，搞造型、服裝很能展現獨特的品味，她的嗓音也也不錯，還常翻唱經典歌曲。





▲聶小雨美貌身材兼具，擄獲大批粉絲。翻攝聶小雨微博

這次流竄的不雅視頻中，女主角身穿黑色皮衣，身後背景似乎是在某酒店的房間，雖然臉被擋住了，但女生下巴和聶小雨十分相似。有網友散佈不雅視頻，網友紛紛到聶小雨社群平台關注詢問。聶小雨原本冷淡處理，但隨著視頻散播發酵，聶小雨也展開自救行動反制。





▲聶小雨澄清不雅視頻是被移花接木。翻攝抖音視頻

聶小雨拍視頻警告和澄清，提到近來有不肖人士利用AI換臉技術，將她的臉與色情影片合成在網路上散佈，侵害了她的名譽權及肖像權，「你們這種指鹿為馬、瞞天過海的行為，已經構成犯罪，目前我已經報警。」聶小雨還提供相關截圖，澄清不雅片中的黑皮衣女子並非她本人，另外委託律師發佈律師函，表示已進行蒐證，「有一個算一個，有傳播的就要對自己的行為負責任，一個也別慫。」並透露自己掌握了充分證據，一旦交給警方，這些不法分子的後果是無法想像的。





先前重機女神痞幼除了遭受不雅視頻的打擊，她的家世背景也遭起底，由於和她在社群營造的富千金、被離異父母棄養的身世背景完全不同，原本優質網紅形象幾乎崩盤。相較之下聶小雨並未在自己的家世多著墨，不至於有網友的起底危機。



