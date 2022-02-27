劉雨柔捧凸肚「當媽過程沒想像中辛苦」 粉絲洗版：恭喜
34歲劉雨柔和職業格鬥選手黃育仁（Jeff）結婚4年多，昨（26）日劉雨柔在臉書曬出小腹微凸的照片，透露自己過年期間出現「像懷孕的症狀」，只見她捧著肚子、臉上又掛著甜美笑容，讓粉絲狂刷一排「恭喜」留言，不過其實劉雨柔並非懷孕，而是凍卵順利，全數品質優良。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-27 13:37:02
劉雨柔1月決定凍卵，做了AMH檢驗報告，檢驗數值在平均標準之上，年前她打長效型第一針，卵子增生的狀態非常良好，接下來2周，劉雨柔身體出現類似懷孕的症狀，「在過年那段期間在家休養時，我的身體有些微的改變，像是微噁心、嗜睡、脹氣、容易喘、胃口改變，有人說像懷孕的症狀。」然後她又發現自己食量變大胃王，「反胃的程度增加了，會起床嘔吐的那種，我的小肚肚已漲起，已經無法駕馭太貼身的褲子了，但意外收穫，就是胸部大了2個罩杯，美夢啊。」
劉雨柔做了內視鏡發現，自己的卵子變得好大顆，跟醫生開玩笑說：「醫生你剛剛照的是蓮藕嗎？」原來這時已經差不多要取卵了，劉雨柔在情人節當天進行療程，回到家之後，肚子明顯有脹痛的感覺，類似像是生理期的感受，但是3天後就緩解，劉雨柔開玩笑說：「小小的凍卵療程，不知道的朋友還真會以為我懷孕了。」
劉雨柔藉此鼓勵年輕女性及早凍卵，「有些人因為衛教知識的不足，所以困惑為何要去活受罪呢？但對我而言，其實都是因為生活的現實面，人人都需要做生育規畫，因為世事難料，也許等到時機成熟的那一天，但年紀大了，想生也來不及了。我們女生應該在狀況最好的時候，把高品質的卵子取出來，這個生孩子的權利，我們必須得要擁有，也許若干年後才想要生孩子，但也有品質非常好的卵子可供生育。」