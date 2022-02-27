美駐聯合國大使：期待俄烏談判結果、俄方核舉動不可接受
俄烏戰火持續，最新烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示願與俄羅斯在白俄羅斯與烏克蘭邊界的普里皮亞季河一帶會面談判，似乎局勢稍緩，但同時俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令要俄羅斯軍方將核力量置於「最高戒備」狀態。對此，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，期待俄烏談判的結果，但也強調俄羅斯升級核武戒備的舉動「不可接受」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 22:55:19
根據《CNN》報導，湯瑪斯-葛林斐德接受《CNN》訪問時表示，美國期待看到俄羅斯與烏克蘭談判的結果，湯瑪斯-葛林斐德指出美國一直希望能透過外交方式解決，但俄羅斯卻選擇軍事對抗，現在總算重新回到談判桌上。不過，被問到這是否可視作俄羅斯的善意時，湯瑪斯-葛林斐德拒絕認同這樣的說法，「我無法進入蒲亭的腦袋，不知道他在想什麼，就讓我們先看看結果如何」。
而根據《BBC》報導，在被問到對俄羅斯軍方將核力量置於「最高戒備」狀態時，湯瑪斯-葛林斐德強調這是「不可接受的」舉動，因為這意味蒲亭仍打算升級這場戰爭的強度，而「我們也必須繼續以最強有力的方式阻止他的行動」。（編輯：倪浩軒）