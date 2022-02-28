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既然到了關廟周邊，遠近馳名的關廟麵不容錯過，關廟地區製麵始於明治時代，從揉麵、曝曬到收成包裝全靠人力、自然光。演變至今雖改成機器揉麵但依靠陽光日曬的最重要過程沒有改變，而協進長壽麵廠-明憲總舖傳承至今第三代，將頂樓曬麵區域加上了玻璃屋，讓陽光能灑落之餘又免於麵條空汙影響，並且攜手下一代正積極開拓被陽光曬乾、Ｑ彈更有勁關廟麵的未來。
若想以味蕾記憶台南，則可再前往附近的阿輝土雞城，品味最在地風味的關廟麵線、關廟鳳梨熬煮山土雞湯，暖胃又暖身。
景點資訊
臺南山上花園水道博物館
地址：台南市山上區山上里山上16號
電話：06-57-81900
時間：09:30-17:30（最後入場16:30，週二休）
網址：waterworks.tainan.gov.tw
門票：博物館區全票100元
協進關廟麵-明憲本舖
地址：台南市關廟區東安街43號
電話：06-595-3805
網址：www.qqok.com.tw
時間：08:00-20:00、週六日08:00-18:00
消費：憲在拌麵80元、波浪薄板麵彩色蔬食130元
阿輝土雞城
地址：台南市關廟區中正路20巷1號
電話：06-596-2008
時間：11:00-22:00
網址：http://5959922.com/
消費：桌菜套餐2,000元起、另有單點菜單
這篇文章 台南旅遊｜歷史軌跡中窺見台南風土 嚐一碗冬陽曝曬Q彈關廟麵 最早出現於 行遍天下旅遊網