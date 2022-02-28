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俄烏局勢延燒！台股恐再震盪　國安基金操盤手：續觀察

▲俄烏局勢續延燒，台股在228連假後，明（1）日也將開市，是否持續受到震盪引發關注。（圖／NOWnews資料照片）
▲俄烏局勢續延燒，台股在228連假後，明（1）日也將開市，是否持續受到震盪引發關注。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2022-02-28 12:09:45

俄烏局勢持續延燒，台股在228連假後，也將於明（1）日開市，是否持續受到震盪引關注。對此，國安基金執行秘書長、也是國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華今（28）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，會持續關注後續變化，目前看來變數仍滿多的，會先觀察看看。

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台股上周（2/21至2/25）上沖下洗，尤其周四俄烏正式開戰後，單日指數急跌超過400點，所幸周五指數收在17652.18點，上漲57.63點，小漲0.33%，維持在半年線之上。3大法人方面，外資也連續5個交易日賣超台股，累計單周賣超金額高達1665.40億元，改寫外資在台股歷史上單週賣超金額之最。

俄羅斯入侵烏克蘭迄今已5天，不過，目前看來俄烏局勢仍持續緊張。根據《路透社》報導，英國政府發言人在聲明中提到，澤倫斯基認為在烏克蘭各地的戰鬥仍在持續，而接下來的24小時將會是烏克蘭的「關鍵時期」。

而台股在經過228連假之後，也將於明日開市，外界也關注台股是否再度陷入劇烈震盪，國安基金動向更備受關注，只是對此，國安基金操盤手阮清華今日受訪時表示，喊話喊多投資人可能也會沒感覺，目前將先關注情勢變化，市場不確定因素仍相當多，國安基金會持續切觀察，目前暫無開會規畫。

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