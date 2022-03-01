中彈戲拍一半真的睡著　連恩尼遜認了：請忘了吧

斥資13億台幣（4300萬美金）打造，由《鋼鐵英雄》監製攜手《會計師》監製馬克威廉斯（Mark Williams）自編自導，以及《瘋狂麥斯:憤怒道》《玩命關頭:特別行動》製作團隊操刀的動作鉅片《黑光行動》（Blacklight）現正於全台熱映當中，不僅懸疑緊湊的劇情及驚險刺激的飛車追逐讓人看的大呼過癮，片中連恩尼遜與年輕精壯的新生代男星泰勒約翰史密斯的火爆對打也讓人看的血脈賁張，忍不住讚賞：「連恩依舊敏捷俐落，真令人敬佩！」
娛樂中心／綜合報導
2022-03-01 02:00:00
儘管仍受疫情影響，動作巨星連恩尼遜近年依舊維持高產量作品，而新片《黑光行動》便是全程在疫情期間完成拍攝，對此連恩尼遜也坦言：「我確實喜歡忙碌。」然而當記者好奇連恩尼遜如何能不間斷地演出動作片時，這位硬漢真誠表示，「我認為身為任何一部片的主角，都有責任要吃好、睡好、照顧好自己。因為每天早上都有50甚至是100人在等你。」因此連恩尼遜拍攝期間不僅非常準時、還每日嚴格地鍛鍊體能，讓自己隨時維持著在「最佳狀態」！而他敬業的發言也讓影迷感動直呼：「這才是巨星風範」、「最暖老爸」！
值得一提的是，這次電影《黑光行動》拍攝過程中還發生了段有趣的插曲，當時正在拍攝連恩尼遜腿部中彈昏倒在旅館床上的戲，當現場拍攝到第六次時，連恩尼遜似乎展現了他逼真的「最佳狀態」演技，因為他真的睡著了！而當記者提起這段趣事時，連恩尼遜也大笑表示：「我記得，但請大家忘了吧！」而這段可愛的幕後趣事也讓影迷感受到這位巨星更貼近現實的一面，打趣說道：「不愧是最強老爸，睡著也能拍！」
崔維斯布洛克（連恩尼遜 飾）是一名效力於FBI局長蓋伯羅賓森（艾登昆恩 飾）進行祕密行動的鬼影探員，長年來暗中替政府「處理」了不少危機。某次當他執行一項祕密行動時，卻意外深陷致命危機，崔維斯和女記者米拉瓊斯（艾美瑞佛蘭普曼 飾）循線追查後驚覺，原來美國政府以國安為由正祕密謀殺許多無辜的人，天人交戰的崔維斯必須得限時內揭開陰謀找出真相，並設法翻轉這一切...（編輯：楊穎軒）