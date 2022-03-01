電金點火！台股早盤漲逾220點 鋼鐵、塑化股也紅通通
俄烏情勢仍緊張，各國擴大制裁俄羅斯，美股周一四大指數跌多漲少，但俄烏談判有譜，今（1）日台北股市開盤漲5.32點，加權股價指數以17657.5點開出，早盤電金齊點火，漲逾220點，來到17878點。權值台積電稍稍弱勢走跌，但其他重要電子股紅通通，金融股、塑化股、「鋼鐵人」與貨櫃三雄表現也不俗。
記者許家禎/台北報導
2022-03-01 09:37:39｜2022-03-01 09:41:33
美股道瓊指數周一（28日）下跌166.15點，或0.49%，收33892.6點；那斯達克指數上漲56.78點，或0.41%，收13751.4點；標普500指數下跌10.71點，或0.24%，收4373.94點；費城半導體指數下跌23.14點，或0.67%，收3429.53點。
俄烏戰火延燒不斷，各國擴大制裁俄羅斯，市場持續動盪不安，美股跌多漲少，但傳出俄烏持續談判，台北股市今日早盤漲逾220點，來到17878點，漲幅1%以上。台積電ADR周一下挫3.8%，今股價也弱勢，早盤跌2元，來到602元左右。至於聯電卻大反彈，早盤漲1.7元，漲幅3.2%以上，來到53.8元。其他重要電子股，聯發科、鴻海、南亞科、和碩、國巨、旺宏漲1到2%。遠傳電信宣布合併亞太電信，遠傳早盤漲2%以上。
而今日早盤金融股也成為點火關鍵，華南金、玉山金、元大金、兆豐金、永豐金、第一金漲1到2%。另外，塑化族群也表現亮眼，台塑、南亞、台化、亞聚、台聚、華夏同樣漲1到2%。貨櫃三雄長榮、陽明與萬海也漲1到2%。鋼鐵同樣紅通通，中鋼、燁興、高興昌、春雨、中鴻、豐興、威致漲幅有3到5%，志聯飆漲停。