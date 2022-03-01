買藥粉見湯匙「有3洞」！內行抖設計用途讚翻：有夠貼心
過去藥粉罐都會附贈小藥匙，方便顧客挖取食用，不過近日就有一名網友在網路上表示，他發現新買的藥粉罐，藥匙上頭竟有3個小洞，讓他好奇是否為瑕疵品？貼文曝光後，有內行網友立馬現身解釋：「這是為了讓藥粉容易倒出來的設計！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:34:46
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示第一次買藥粉，發現附贈的藥匙有3個小洞，看起來和鈕扣十分相像，因此求助發問：「這個藥匙有洞是正常的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我奶粉的湯匙也都是這樣」、「這個洞是為了防止吃到湯匙嗎」、「我還以為原本是打算做鈕扣欸」、「怕你吃上癮的概念」、「宜頂iPad溫開水」、「給你撈湯圓用的啦」。
也有內行網友解釋，「之前沒有那個洞，每次都要用湯匙敲牙齒才會掉下來」、「沒錯，好像是要讓藥粉，比較不會卡在湯匙上」、「小匙的洞是為了好倒取」、「以前湯匙沒洞，很難倒出來」、「有洞洞的話在倒時因為有空隙才能讓藥順利倒下來」、「這類中藥粉容易吸附在藥匙上還要敲敲敲的很麻煩」、「這是為了讓藥粉容易倒出來的設計」、「貼心設計，舀太多搖晃一下，平匙入口，以免吃太多」。（編輯：賴禹妡）