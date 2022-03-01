中職／統一獅自辦熱身賽　僅開放313象獅大戰

本週統一7-ELEVEN獅進入第二階段，將以賽代訓，從3.3～16期間，於台南市立棒球場舉辦，其中3.3-4為自辦紅白分組對抗賽，3.8對戰富邦悍將、3.9及3.13對戰中信兄弟、3.11及3.14對戰樂天桃猿、3.16對戰味全龍，總計共8場自辦熱身賽。
記者吳政紘/綜合報導
2022-03-01 12:04:11
統一獅自辦熱身賽賽事，非假日下午賽事無開放球迷進場觀賽，僅開放3.13(日) 13：05對戰中信兄弟賽事，當場賽事3.3(三)12:00起，於全台統一超商ibon售票系統提供機台及網路購票服務，全票250元/半票200元，鑽石席350元，球探席300元，熱身賽期間鑽石席及球探席無提供餐點服務，本場賽事僅開放內野購票採劃位入座，配合政府防疫措施進行實名制及體溫量測，符合相關規範允以入場觀看賽事。
2022統一獅自辦熱身賽賽程
3.03(四) 13:05 紅白對抗賽 台南 未開放
3.04(五) 13:05 紅白對抗賽 台南 未開放
3.08(二) 13:05 悍將vs.獅 台南 未開放
3.09(三) 13:05 象vs.獅 台南 未開放
3.11(五) 13:05 猿vs.獅 台南 未開放
3.13(日) 13:05 象vs.獅 台南 開放購票進場
3.14(一) 13:05 猿vs.獅 台南 未開放
3.16(三) 13:05 龍vs.獅 台南 未開放