名家論壇》黎榮章／中南高市議員數據解析，誰最搶聲量？

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一覽台中、台南、高雄市議員近半年的網路聲量概況，以人數來說，台中市議員65人、台南56人、高雄65人，總體而言，這三都的議員聲量均標（中位數）和後標差異不大，均標約1300、後標約800上下，顯示三都聲量排名後50％的議員，聲量大致相同。然而，中、南、高三都議員的聲量平均數卻有明顯差異，高雄市議員平均數6131大幅領先台中的2563、台南的3371，除此之外，還可以發現南高二都的聲量平均數高於該市的聲量前標。
會有這樣的現象，是由於「平均數」易受「離群值（outlier）」影響，台南、高雄有零星幾位超高聲量的議員，如謝龍介、黃捷等人，拉高了該市議員聲量的整體平均數，而台中較沒有超高聲量的議員。不過從前標的數值仍可發現，台中聲量前標以上，也就是排名前25％的議員，聲量仍比台南的前標來得高，顯示台中市議員聲量「前段班」的整體表現較為理想。
進一步檢視三都議員聲量排行，台中市議員的聲量前標3457、均標1236、後標822。聲量超群的議員（離群值）有4人，依序是民進黨議員陳世凱、副議長顏莉敏、國民黨議員羅廷瑋、民進黨議員張家銨。
分析陳世凱、顏莉敏、張家銨的聲量遠超其他人的原因，可發現3人都因年初的中二補選聲量大增，陳、張身為中二選區現任議員，分別代表新潮流、正國會在選戰中發聲，顏莉敏則身為顏寬恒之妹，又是議會要角，身處補選選戰漩渦中心。
事實上，中二選區補選帶來的聲量海嘯不只讓陳世凱、顏莉敏、張家銨受惠。在台中市議員聲量前段班（前25%）的16名議員中，不少人民進黨籍議員過去聲量並不突出，但因中二補選期間配合競選，進行議題分工、聯合攻防，成功博得關注，雖不像台南、高雄有聲量巨星級的議員坐鎮，但也讓台中前段班的議員，整體聲量贏過台南的前段班。
焦點轉向台南市議員網路聲量，台南市議員的整體聲量是三都中最低，前標2438、均標1372、後標912。聲量出類拔萃的離群值有3人，依序是兼任台南市黨部主委的謝龍介、台南市議長郭信良、民進黨台南市議員蔡筱薇。謝龍介近半年勇奪8.6萬則聲量，在扣掉郭信郎、蔡筱薇之後，謝龍介一人的聲量就相當於其他53名議員總和，可謂「以1擋53」。
有別於台中市聲量前段班的議員爭取聯合曝光，謝龍介從政多年，他靠個人色彩鮮明、一口流利台語加上爆點連連的發言，使他成為媒體寵兒；過去在賴清德市府時代，謝龍介「一生只監督你一人」宣示，更讓他藉著賴清德的知名度一同躍上全國版面。之後擔任市黨部主委、參加立委補選等，都更助他知名度節節上升。謝龍介近來又宣布參選台南市長，在最熱門的九合一選舉佔得先機，連番點評黨內外對手，助他穩據聲量龍頭，確實有進攻市長潛力。
高雄市議員網路聲量部分，前標5350、均標1546、後標604，意味著有半數的高雄市議員的聲量集中在604至5350之間，但也發現「離群值」佔了整體的10％，共有7名議員聲量大於1.5萬，前後差距相當大。
這幾名聲量列入離群值的議員依序是黃捷、李眉蓁、邱于軒、陳美雅、林于凱、陳致中、李雅靜。黃捷出身時代力量，現為無黨籍議員，本就屬於年輕網路世代的候選人，聲量甚至以半年12.3萬則超過臨市霸主謝龍介。而戰鬥藍成員邱于軒、陳美雅則是靠嚴格監督陳其邁搶下亮眼成績，前者因空污、水污等議題聲量高漲，後者則在城中城大火時的問政表現不俗。
至於李眉蓁則因曾與陳其邁對戰市長補選一舉成名，卻也常遭對手陣營攻擊而一直有聲量累積，李雅靜、林于凱則分別因為論文、捻香等爭議事件不斷被炎上，帶來突出的網路聲量，這些「被動聲量」也成為高雄市議員搶聲量的特色之一。
選戰逼近，綜合台中、台南、高雄市議員近半年的數據發現，政治人物最常搶聲量的方法，不外乎是評估個人特色加以深化，也就是近來大家常說的「立人設」，人設要建立得好，不能矯飾或離本人個性太遠，才能深入人心。貼合人設創造有趣話題、搭配得宜的問政表現，都能讓聲量累積疊加。若一時半刻無法找到個人亮點，則可以學習台中市議員「打團體戰」的策略，搭上強而有力的時事議題，透過綿密、有組織性的分工，爭取聯合曝光機會。無論是「個人戰」還是「團體戰」，只要能幫助候選人在空戰戰場站穩基礎、在選民心中留下印象，都是搶奪聲量的好方法。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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