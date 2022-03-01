名家論壇》鈕則勳／朱立倫之怒　戳破合照團結的假象

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雖有深層盤算，朱的驚天一怒未嘗沒有道理。畢竟太多國民黨檯面上的人確實仍覬覦總統大位，如韓國瑜日前表明「不選2022，對2024，未來不曉得」，就凸顯他對政治未曾忘情 ; 不選2022，擺明了就是不想當選被綁住或是落選退出江湖，仍想藉自己的「餘威」再賭一把，樂觀地認為屆「敲門」善舉便能順勢彌補之前的弱點，有朝終能進取中間及年輕選民，再攀高峰。殊不知台灣政情詭譎，已然被拋棄並僅依恃特定小眾的政治人物，豈能只靠「飢餓行銷」重回舞台？況且這「未來不曉得」，反而會讓藍軍大咖疑心更重，心結更深，互扯後腿的「螃蟹效應」會更明顯。
只是若只檢討別人，而不反思自己，朱這驚天一怒沒道理的部分仍然會放大，反而會引發更深的質疑。畢竟朱參選黨主席，路人皆知他就是要為進取2024做準備，而他也從未在這部分有個斷然清楚的明白宣示，就算有「若要選總統，幹嘛來接這個黨主席」這種禪意滿滿的論述，仍難產生說服力。與其拐彎抹角、每每模糊以對，何不乾脆直球對決，明白宣示不選2024，同時年底親征台南，來反求諸己 ; 以前者來說，明示不選2024，如此一來才能讓天王們放下心結，團結才有可能。畢竟朱作為主席，你要別人團結在你之下，好歹釋出個善意、態度或是承諾，才能讓別人對你沒顧忌 ; 不然你罵的那麼凶，但自己對外界覺得「你就是想選」的疑問，卻從沒有想將其破解，這不是很怪嗎？
就後者來說，倘朱為國民黨親征台南，至少可解讀為為連敗的結果作具體的負責，親征艱困選區至少能讓支持者感動，也能牽制黃偉哲，更順勢拉抬藍軍南台灣的低迷選情及聲勢，有多重功效，況且黃偉哲現今仍被同志質疑的「線民案」所困擾，對國民黨也是利多。就連要選台南的藍軍戰將謝龍介都說，「朱若親征台南、他就立刻不參選」，而謝的這番話，也是用心良苦且對朱親征有期待 ; 畢竟朱與台南也有淵源，若是連親征的勇氣都沒有，還在這罵東罵西，只檢討別人、不檢討自己，搞得像「被迫害妄想症」般的，無怪乎深藍教主張亞中也吐槽「有人要罷免他？推翻他嗎？」
若是作為黨主席的朱沒有退一步的自覺與破釜沈舟的勇氣，要想讓對2024躍躍欲試的趙、韓等人有善意回應，也是緣木求魚，連帶侯友宜、盧秀燕等擁兵自重的百里侯也婉拒「提名委員會」，連新竄起、劍指台北的中壯派蔣萬安都支持政府對俄羅斯經濟制裁，明顯和黨中央不同調，朱的領導權威豈止跛鴨可以形容？更不用說支持度已超越國民黨且頻挖牆腳的的民眾黨趁勝追擊，加上民進黨藉網路、政論節目、中央資源挹注等三合一勝選方程式運用方興未艾之際，什麼都缺的朱主席似乎只能仰仗素有「花蓮王」之稱的立委傅崐萁為其操盤年底選戰，在外界一片看衰的困境下，朱及國民黨到底將如何再起，或許已非顯著議題了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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