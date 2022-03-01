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T1／女力當家 T1 Women’s Week聯盟主題週溫馨登場

▲女力當家：桃園雲豹電豹女舞蹈老師小帆。（ 桃園雲豹提供）
▲女力當家：桃園雲豹電豹女舞蹈老師小帆。（ 桃園雲豹提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-01 21:53:19

結束228連假一連4天精彩激戰，台灣運彩xT1聯盟本週為了迎接3月8日婦女節即將到來，聯盟會長錢薇娟邀集冠名贊助商台灣運動彩券股份有限公司及所屬6球團，將共同推出「T1 Women’s Week」聯盟主題週活動，寄望能讓外界看到聯盟滿滿的女子力，也期望藉由聯盟拋磚引玉，呼籲大家關注女性議題。

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台灣運彩xT1聯盟雖是男子職業籃球聯盟，但在台灣職業運動聯盟唯一的女性會長錢薇娟領導下，聯盟裡處處都有優秀女性的身影，他們調和了聯盟的陽剛氣息，也讓聯盟增色不少，錢薇娟說：「在我們聯盟有很多優秀女性從業人員，包括球隊領隊、教練、裁判、公關、賽務等，像是獵鷹的小馬（馬怡鴻）、海神的顧問謝玉娟、中信的Amy姊（楊淑惠），都是代表人物，大家都在各自的崗位發揮所長，以他們特有的女力幫助球隊。」


身為聯盟會長，錢薇娟表示：「在聯盟裡我期許是位監督者，讓聯盟能夠在正確的道路上前行，即使過程中難免有所偏差，我也會以我的女性會長的角色扮演潤滑劑，讓聯盟減少紛爭，步上正軌。」

錢薇娟也透露，聯盟未來也會努力催生女子職業籃球聯盟，讓更多傑出的女子籃球員能夠在更棒的舞台奮戰，他說：「這是我擔任T1會長的使命，台灣的女籃已經空轉很久，需要新的刺激才能往前邁進，我相信T1未來一定會成立女子職籃，幫助台灣的女籃接軌世界。」

▲女力當家：臺南台鋼獵鷹DJ妖嬌。 （臺南台鋼獵鷹提供）
▲女力當家：臺南台鋼獵鷹DJ妖嬌。 （臺南台鋼獵鷹提供）
▲女力當家：台啤英熊影音鄭雅方。 （台灣啤酒英熊提供）
▲女力當家：台啤英熊影音鄭雅方。 （台灣啤酒英熊提供）
對於聯盟裡滿滿女子力，聯盟本週規劃一系列「T1 Women’s Week」主題活動，希望由內而外擴散，除了感謝聯盟裡所有女性伙伴們的辛苦付出，也向所有在球員身邊默默支持的重要女性致敬，更和台灣運彩合作，於公益面向共同推動女性相關議題。

台灣運彩總經理林博泰表示：「現今社會性別平權已是普世價值，台灣運彩非常認同T1聯盟關注女性議題的理念，也希望透過這次的『T1 Women’s Week』引起迴響，為性別平權盡一點心力。」

「T1 Women’s Week」只是開端，台灣運彩xT1聯盟針對女性議題，將會與現代婦女基金會合作，透過聯盟優秀女力與堅強球隊陣容持續為女性發聲，讓更多球迷能在關注球賽動態的同時也能了解更多需要被重視的性別議題。因為台灣運彩xT1聯盟不僅僅只是職業籃球聯盟，更是社會的一份子！

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