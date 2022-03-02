NOW早報／美估俄軍將試圖包圍基輔　俄12名駐聯人員遭逐

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該名官員匿名透露，俄軍希望繼續推進並包圍基輔，由於烏軍抵抗、攻勢減慢，加上部分俄軍備用物資都已耗盡，恐須重新審查戰略，或將使進攻舉止變得更具侵略性。
不過，目前看來烏克蘭境內並無白俄羅斯的軍隊，亦無明確跡象顯示，有白俄軍隊正朝烏克蘭前進，或是準備赴烏。
此外，根據《美聯社》報導，美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）2月28日向聯合國安全理事會透露，美方已下令12名俄羅斯駐聯合國大使館人員，需在3月7日前離開美國，理由是他們參與「不符合其責任及義務，而且不利於美國的間諜活動」，相關活動已持續數月。
對此，俄羅斯常駐聯合國代表內本其亞（Vasily Nebenzya）則回應，前述12人被美方列為不受歡迎人物，指控美國驅逐俄方外交人員的行為有違《聯合國憲章》，再次對俄國採取敵對措施，俄方將就此做出回應。
內本其亞也抱怨，俄羅斯保衛烏克蘭東部2個分離地區的特別軍事行動遭到扭曲，俄羅斯並沒有對烏克蘭本地居民發動敵對行動，也正在尋求結束這場戰爭。
而在聯合國正針對烏克蘭局勢舉行的特殊會議上，烏克蘭駐聯合國代表基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）則呼籲，烏克蘭現在「正在為自己和全世界的自由及安全付出最終代價」，如果烏克蘭至終無法挺過，國際和平、國際秩序和聯合國也將無以為繼，強調：「不要有任何幻想。如果烏克蘭無法生存，民主接下來遭遇失敗的話，我們也不會感到驚訝。」
今日天氣／鋒面掠過！東北部降溫轉涼 中南部注意日夜溫差
中央氣象局預報，今（2）日台灣有微弱鋒面掠過，隨後東北風南下，北台灣氣溫再度轉涼，北部、東半部地區雲量增多，中南部地區則天氣變化不大，大致仍為晴到多雲的天氣，不過高溫微降1、2度左右。此波東北風帶來的水氣偏少，新竹以南的地區仍為晴到多雲的天氣，主要是迎風面的基隆北海岸、大台北東側及東半部地區有較高降雨機率，呈現較為偏陰雨的天氣，而大台北其他地區及北部山區主要為多雲、偶爾零星飄雨的天氣。
溫度方面，今日預估白天高溫北台灣為20至22度，中南部及花東地區普遍為24至26度，感受上仍溫暖，尤其南部地區溫度會再高一些，可以來到29度左右，而夜晚各地低溫則預估大約落在16、17度，感受偏涼，尤其中南部日夜溫差較大，提醒民眾注意日夜溫差的變化，適時保暖。
第25期疫苗預約明開放！本週起 每週三天開放預約第三劑
中央流行疫情指揮中心昨(1)日表示，因應國內本土疫情，COVID-19公費疫苗平臺於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，本次開放預約時間為3月2日至3月4日；目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。
指揮中心指出，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平台持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約，並於下週(週一至週日)開始接種；本次(第25期)提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平台重複預約。
預約平台相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月7日至3月13日。
二、 符合資格對象：2021年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月2日上午10時至3月4日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月2日中午12時至3月4日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月2日下午2時至3月4日中午12時。
指揮中心說明，民眾可於3月1日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。
指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。
指揮中心發言人莊人祥補充表示，本期符合預約資格共有571萬2000人，各縣市量能約有151萬份，其中AZ疫苗有1.6萬劑、BNT疫苗20.6萬劑、莫德納疫苗121.1萬劑、高端疫苗7.6萬劑。
吳奇隆、劉詩詩最新同框照曝光！喝咖啡約會破婚變
吳奇隆和劉詩詩這對兩岸夫妻，結婚近7年育有一子，感情穩定，卻被娛樂微博博主爆料這個月離婚，夫妻倆對謠言嗤之以鼻，發共同聲明表示「我們一直很好」，網友也意外曝光日前偶遇他們喝咖啡約會的照片，證實關係沒變，「隆詩夫婦甜著呢，只是很低調而已，造謠的散了吧！」
隆詩戀婚後很低調，微博上互動不多，但私下還是很甜蜜，去年10月娛樂博主「吃瓜少女張小寒」就拍到他們現身醫院打疫苗，一度被誤傳是懷二胎喜訊，未料2月25日張小寒竟以漫畫形式影射吳奇隆婚變，稱他們正在走離婚法律程序。面對婚變傳言，吳奇隆工作人員火速闢謠「是假的」，並發出律師函警告，不僅如此，吳奇隆為宣傳節目換了微博頭像，照片上他無名指仍戴著婚戒，力破婚變傳聞。
有網友也佐證，2月24日在拍攝陸劇的網紅咖啡偶遇隆詩夫妻，因為從小是小虎隊的粉絲，立刻發現偶像蹤跡，隨即看到劉詩詩的身影，兩人打扮得樸素低調，劉詩詩戴著棒球帽，身穿白色羽絨服，吳奇隆則是穿著一件套頭T恤，粉絲捕捉到夫妻一同起身離開的身影，網友們見狀笑說「誰能想到離婚傳聞曝光前，劉詩詩和吳奇隆還一起開心地喝咖啡？」
吳奇隆和劉詩詩極少在大眾前秀恩愛，最近夫妻各自拍戲、錄製綜藝，因工作忙碌聚少離多，引發婚變傳言，但好友袁弘去年錄製綜藝節目《追星星的人》時，稱讚劉詩詩貼心賢惠，擔心高山天氣寒冷，深夜發訊息提醒他幫吳奇隆帶羽絨服，是個非常暖心的老婆，當場撒了一波狗糧。
中職／第六隊台鋼來了！今正式遞交意向書
第六隊來了！台鋼集團今（2）日將正式在下午拜會中職聯盟，並且遞交意向書，宣示參與職棒的決心。
台灣鋼鐵集團除了由謝裕民會長出席外，台鋼足球隊總領隊、台鋼獵鷹職籃董事長以及台鋼股份有限公司董事長王炯棻都將出席，聯盟也預計以高規格接待。
此外，台鋼也有望一併宣布相關球隊運作事宜，包括主場、總教練人選，還有未來球隊規劃。之前有傳出有日本企業希望可以冠名，也要看台鋼提出意向書後，聯盟經常務理事會審查後通過。
吃爭鮮剛坐下就嗨了！客「出手一拿」爽賺買1送1：沒人知
近年來不少迴轉壽司品牌進駐台灣，其中本土連鎖迴轉壽司「爭鮮」因價格相對便宜且高CP值，吸引許多消費者前往光顧。不過，就有一名網友進到爭鮮用餐時，因多拿一盤享受買1送1的驚喜優惠，而引來全場羨慕。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，表示「啊唷！不錯喔！來爭鮮還買一送一」，而他隨即貼出照片，只見畫面中，他在爭鮮拿了一盤蛤蜊，卻發現裡面藏了一隻豆蟹，讓他驚喜大讚「我相信你們也有送小螃蟹的經驗對嗎？」
貼文一出，就引來不少老饕興奮留言，「好好喔！買到賺到」、「這個螃蟹很好吃」、「買大送小」、「這個螃蟹很甜很好吃，沒人發現」、「別人的看起來比較美味」。
據了解，「豆蟹」俗稱「蚵蟳」，是全世界最小的螃蟹，主要寄生在牡蠣和一些雙殼綱生物身上，其對人體無害可食用。而養蚵仔的漁民常稱它為「紅蟹仔頭」，若漁民剖蚵見到豆蟹外，通常都會將其直接挑掉。（編輯：賴禹妡）