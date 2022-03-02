5座金曲獎加持！百歲男團出道倒數　2位大咖成員曝光

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陳子鴻和荒山亮是多年好友，兩人過去曾一起擔任歌唱比賽節目《超級紅人榜》評審，在等待錄影的空檔，都喜歡拿起吉他在休息室彈彈唱唱，聊天後發現彼此喜歡音樂風格很一致，都對藍調情有獨鍾；陳子鴻自己有一個「硬要樂團」，曾經在TICC（台北國際會議中心）、河岸留言演出過，但音樂團員各有各忙，練團常湊不齊，他就邀請荒山亮來客串主唱，有了金曲歌王的加持，「硬要」果然更硬起來表演。
「鴻亮兄弟」要發表的新歌《來來去去》，是陳子鴻過年期間在家有感而發的創作，因為他看到許多人年節返鄉在車站來來去去，想到人的一生，身邊的朋友、各種關係也都是來來去去：「有緣聚在一起，無緣慢走不送，祝福大家健康快樂。」原本他寫的是國語版，因為要跟荒山亮合唱，火速改成台語詞。日前兩人一起為演出練團，雖然是首次合唱，但信手捻來默契十足，陳子鴻刷著吉他，荒山亮吹起口琴，瀟灑又浪漫。
「喜歡音樂節」3月5日晚上7點半在「Corner House角落文創展演空間」現場演出，並在KKLIVE進行線上同步直播，演出卡司除了陳子鴻、荒山亮，還有王治平及老王樂隊、「小魏」魏嘉瑩、「吱吱」郭芝吟，透過線上線下結合的演出方式，將熱愛吉他音樂的精神延續傳承。線上直播還邀請AKB48 Team TP三位可愛的成員詩雅、小迪、曉晴擔任第二現場主持人，門票正在KKTIX倒數搶購中。（編輯：楊穎軒）