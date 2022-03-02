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古蹟景點就愛這樣玩！「古蹟景點＋古裝租借」帶你來場時空旅行

古蹟景點就愛這樣玩！「古蹟景點＋古裝租借」帶你來場時空旅行
古蹟景點就愛這樣玩！「古蹟景點＋古裝租借」帶你來場時空旅行

ReadyGo

2022-03-02 00:30:24

近年來不管是韓劇還是台劇，都延續一股復古風潮，那些青澀的時光裡，總是留下許多令人心醉心碎的故事。今天ReadyGo 帶你當個時空旅人，探索媲美國外的宏偉古蹟，讓時間倒轉穿上華麗古裝重現當時場景，沈浸在美好年代吧～

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｜古色古香景點推薦

新北板橋林家花園

喜歡山水詩畫的朋友們千萬別錯過啦！位於板橋的林家花園全名為「林本源園邸」是台灣僅存四大最完整的園林建築，占地17300多坪方，百變雕樑畫棟讓人歎為觀止外，書屋、石山小橋、造景池每個角落都美的如詩如畫，園區內熱門打卡景點「方鑑齋」設計成對景效果，讓你跟朋友可以上演一場宮廷戲碼～

林家花園（圖／Klook官網）

保持良好的林家花園就像昨日才建造好一樣，拍完美照逛累了也不用怕！許多古色古香的走廊、涼亭都有坐椅可以休息，對傳統建築歷史有興趣的朋友，也不妨來聽聽園區內導覽服務解說喔～

圖／ReadyGo

｜地址：22056新北市板橋區西門街9號

｜營業時間：周一至周日09:00 – 17:00

｜林家花園-門票優惠

｜交通｜

北二高：(1)中和/板橋交流道下→板橋文化路→右轉民權路→左轉公館路→接西門街

小編：當時是正值大暑去的，外面氣溫熱得要命，但走進到林家花園賞園卻感到非常涼爽！也許就是前人們智慧所選的風水寶地吧哈哈~

台北至善園

至善園附屬在士林國立故宮博物院，建造藍圖為王羲之的八大勝景，是座仿宋代的靜謐花園，飽覽中國傳統花園建築外，登上園內的「松風閣」可以俯瞰整個至善園典雅景致，快～來尋找內行人必訪的八角「蘭亭」，感受一下流觴曲水帶來的樂趣呀。

台北至善園（圖／＠jmhtravel168）

位於台北交通便利的至善園，近年來榮登社群熱門古蹟景點，至善園恬靜的景緻像走進了王羲之的詩中般，周末來跟姊妹安排一趟愜意的中式花園約會，點綴生活增添書香氣息吧～

台北至善園（圖／＠hero.hsueh）

台北至善園（圖／＠hero.hsueh）

｜地址：台北市士林區至善路二段221號

｜營業時間：週二至週日08:00–17:00（周一休）

｜門票：20元新台幣（持有故宮入場參觀券者免費）

｜交通｜

捷運搭乘至士林站(紅線，淡水信義線)，轉乘255、304承德線、304重慶線、小19、紅30至故宮博物院站即可到達。

台南老塘湖藝術村

老塘湖藝術村被稱作台南學甲世外桃花源，由瘋癲藝術家匡乙利用廢棄材料所打造出來的古香藝術村與其他古景不同，老塘湖藝術村氛圍有種憂鬱、頹廢的豪放感，混合了許多復古元素，創造出獨特的平行時空，是許多電視節目取景聖地。老塘湖藝術村有多個神靈的小廟，來這體驗搭上古老小船，前往中央的神仙島祈求順利吧！

老塘湖藝術村（圖／＠red_8639）

老塘湖藝術村內有提供古裝服的租借，分別為15分鐘／100元、40分鐘／200元（超時再另計）服裝配件應有盡有，不論是想扮演皇帝、格格都不是問題～跟另一半來這把平常內心戲碼全都痛快演出來吧！

老塘湖藝術村（圖／＠ellaine0308）

｜地點：台南市學甲區美豐49之26號

｜營業時間：周一至周日08:00-18:00（最晚入場時間：17:00）

｜老塘湖藝術村-門票優惠

｜交通｜

在台南火車站前站大台南公車北站搭乘【藍幹線】，在【佳里轉運站】下車，轉搭棕幹線在【學甲站】下車，改搭棕10支線在【豐和里】站下車，步行約500公尺即可到達老塘湖藝術村。

延伸閱讀：【 台南懶人包 】2019台南四天三夜 推薦行程、美食全攻略

台中聚奎居

來點中、西巴洛克式的浪漫吧～聚奎居是由中式三合院與巴洛克式洋樓結合而成，一座隱藏在台中巷弄美輪美奐的市定古蹟，是當時1920s豪宅代表。古老紅磚牆拱門撐起整座氣派洋樓邸宅，歷經望族繁華歲月，而隨著時代更替，曾一度被荒廢的聚奎居，現今重整後獨特的貴氣與細緻的建築花紋，更吸引一票網紅、婚紗業來訪！

聚奎居（圖／臺中觀光旅遊網）

來聚奎居拍一張絕世網美劇照吧！園區內提供旗袍租借和全台唯一的禪風瓶、膠彩岩繪手作課程，趁著假日帶全家大小來一趟知性之旅～

聚奎居（圖／＠_yuna.12.14_）

聚奎居（圖／＠james_h_815）

聚奎居手作體驗（圖／Kkday）

｜地址：台中市烏日區學田路405巷36號

｜時間：10:30-16:30（週二、四休息）

｜電話：04-2338-6139

｜聚奎居-旗袍手作體驗優惠

｜交通｜

台中火車站→干城站→搭乘客運前往新烏日火車班車→於學田診所站下車→步行約兩分鐘抵達「聚奎居」、高鐵烏日站→轉乘客運前往干城站班車→於幸記公司站下車→步行約三分鐘抵達「聚奎居」。

延伸閱讀：【宅在台中｜烏日區】看美景、吃美食還能體驗開飛機！

｜古裝租借店

台北VA VA VOOM

來台北旅遊想來點不一樣嗎？來VA VA VOOM 換上一套美炸天古裝，這裡提供全台北最齊全的古裝、妝髮、攝影服務，除了店內提供的佈景外，店家位置剛好在復古的大稻埕老街上。拍完絕美照片後肚子餓，可以去附近的寧夏夜市品嚐小吃，讓你好好遊歷老台北的美妙時光！

圖／VA VA VOOM FB粉專

大稻城體驗（圖／@carideeliu）

｜地點：台北市大同區迪化街一段21號4樓034室—永樂市場4F樓時尚基

｜營業時間：12:00 – 17:00（週一、週日公休）

｜VA VA VOOM-優惠會體驗

台南旗跑

擁有上百件旗袍樣式及妝髮服務任你試穿到飽，漫遊在美食、古蹟密度最高的台南，融入古色古香的古老府城氣氛，台南旗跑佇立在許多熱門景點中，不管是和情侶、全家大小來都超適合呀～

台南旗跑（圖／KLOOK）

｜地點：台南市安平區效忠街61號

｜時間：11:00-18:30（週三休息）

｜電話：0913-022-593

｜台南旗跑-優惠體驗



看更多古蹟景點推薦>>

▶ 新竹景點｜全台古蹟密集度之冠的北埔老街怎麼去？交通資訊

▶ 台中｜7大古蹟建築懶人包，穿梭歷史打卡景點仿佛坐上時光機



原文出處 : ReadyGo 古蹟景點就愛這樣玩！「古蹟景點＋古裝租借」帶你來場時空旅行

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