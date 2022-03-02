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T1／中信特攻前美女主播秦于婷 展現女力堅韌不怕苦

▲新北中信特攻公關秦于婷。（圖／新北中信特攻提供）
▲新北中信特攻公關秦于婷。（圖／新北中信特攻提供）

運動中心/綜合報導

2022-03-02 09:00:00

有「穿著高跟鞋的史達林」外號的美國傳奇女主編Tina Brown曾說過，「我們的社會，有一把女性的怒火在延燒。」時代雜誌每年評選的全球百位風雲人物中，超過半數都是女性，女力抬頭是全球進行式的趨勢，即使是充滿陽剛氣息的運動產業也不例外。

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越來越多女性打破既定印象，透過自身累積的專業知識、豐富的經驗，以及特有的細膩視角和觀察，投入運動產業，而台灣運彩xT1職籃聯盟這座台灣籃球最高殿堂之一，總能看見許多女性穿梭球場，「尊重兩性平權，也讓女性有更多被看到的機會。」T1職籃聯盟會長錢薇娟提到聯盟的目標，統御球隊的教練、領隊，拿捏比賽公平性的裁判，激勵氣勢的啦啦隊和DJ，或是負責團隊對外形象和溝通的公關，女性擁有不輸給男生的競爭力和機動性，創意無限且活力充沛，讓「女力」成為T1職籃聯盟不可忽視的力量。

T1 League戰績排名第二的新北中信特攻籃球隊，在籃球場上以「快、狠、準」的球風征服聯盟，而場邊的後勤團隊中，也有許多出色的女性工作者各司其職，領隊楊淑惠和球隊公關秦于婷更是箇中翹楚，而兩位女性更是充分展現在專業領域中的女力態度，成為守護中信特攻「領北狂攻」的最佳後盾。

在中信特攻比賽現場，球員席旁總能看到領隊楊淑惠，跟著球場上的脈動歡呼、鼓掌，全心全意投入在高張力的比賽當中。楊淑惠是中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）個人金融執行長，為中信銀行資深高階經理人。

▲新北中信特攻領隊楊淑惠。（圖／新北中信特攻提供）
▲新北中信特攻領隊楊淑惠。（圖／新北中信特攻提供）
▲新北中信特攻公關秦于婷。（圖／新北中信特攻提供）
▲新北中信特攻公關秦于婷。（圖／新北中信特攻提供）
2021年楊淑惠接下籃球隊領隊的任務，一腳踏入運動新領域，對她而言是一項全新挑戰。儘管過去沒有接觸過籃球相關領域，反而更有動力踏出舒適圈，「一直以來我都保持年輕的心態，只要碰到新的東西都會衝到最前頭，球季開打以來，我幾乎都會跟著球隊一起去比賽，充分感受到這些籃球員們的年輕熱血。」個性有衝勁又勇於嘗試的楊淑惠指出。


首度接下職業運動領隊挑戰的楊淑惠，比賽時幾乎都會親臨現場，除了為特攻球員們加油打氣外，更發揮她在中信銀行累積逾30年工作經驗，整合集團資源投入球隊營運，成為守護中信特攻的溫暖力量。同時，她也在銀行內積極推動運動氛圍，主動協助球團行銷，拉近籃球隊與中信銀行員工之間的距離，充分展現親和力。


中信特攻球員們都表示「Amy姊真的很照顧籃球隊，儘管她業務繁忙，但都會抽空關心球隊比賽及球員身體狀況，完全沒有距離感。」兩位特攻球員阿巴西和謝亞軒還親手製作巧克力送給楊淑惠，感謝她一路的溫暖照顧，也可看見彼此之間的好情誼。

▲新北中信特攻領隊楊淑惠。（圖／新北中信特攻提供）
▲新北中信特攻領隊楊淑惠。（圖／新北中信特攻提供）
另一位中信特攻的女力代表，是球隊公關秦于婷。過去她曾在愛爾達體育台及FOX體育台擔任記者、主播，累積深厚的體育採訪及播報經驗。轉換跑道成為職業球團的公關，秦于婷直言：「在我的職涯規劃裡，這當然是一大挑戰，從記者主播轉到公關，雖然都在體育產業，但是角色完全相反，從採訪搜集資訊變成提供資訊、協助籌辦比賽企劃的角度，來看籃球賽，一開始心態上與做事方式都需要重新適應。但藉由以前的採訪、播報經驗，讓我更清楚媒體需要的方向。」

▲新北中信特攻公關秦于婷。（圖／新北中信特攻提供）
▲新北中信特攻公關秦于婷。（圖／新北中信特攻提供）
儘管球團成軍不到1年，為了協助球團盡快步上軌道，秦于婷經常忙到沒日沒夜，但甘之如飴，她說：「在特攻擔任公關，讓我接觸到更多人、事、物，看到了很多，也學到了很多，而且看著自家球員們在場上奮戰，那種認同感與激動，更是在當記者時從未有過的體驗。」

在充滿陽剛的男籃球隊，秦于婷認為女性公關的角色能更柔軟地去處理各項事務，她說：「對內可以用旁觀者、場外的思維，觀察球員的特色、找尋值得被大家認識的地方，提供球團包裝呈現。而對外處理媒體關係時，則可以更柔軟、靈活面對各種問題。」不過，秦于婷也表示，因為是新球隊、新球團，其實每位後勤同仁工作都要互相協助，工作內容不分男女，讓大家都有嘗試和挑戰的機會。

雖然加入特攻團隊僅短短數個月，但秦于婷早已愛上這支新球隊，「之前當體育記者主播時，就很喜歡講述運動員耕耘的故事，實際加入球團，從『看著』球員耕耘，變成『陪著』球員一起耕耘」，秦于婷認為，即使過程很辛苦，尤其當有主場球賽時，必須加班到天昏地暗，加上球團開始籌備拍攝紀錄影片，對秦于婷來說需要花更長的時間跟著球隊。但是她相信當球季結束後，這將會是一趟豐富的旅程，「很期待第一年就能和球員們一起享受捧起冠軍的甜美時刻！」。（文字：T1聯盟提供;編輯：吳政紘）

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