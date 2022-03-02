T1／前體育主播鄭雅方轉換跑道　為台啤英熊追夢

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在運動圈裡，女生是花也是草，台啤英熊影音負責人神童和公關Charmy，都是在各自專業領域擁有一片天的新女性，如今她們雙雙加入T1聯盟台啤英熊團隊，因為她們決定為自己喜愛的事物「勇敢」一次。
「神童」鄭雅方曾經是體育主播，在收到職缺邀約時，決定「賭一把」轉換跑道，嘗試不同崗位的新鮮事，但還是脫離不了最喜歡的運動圈。當初會毅然決然進入台啤英熊團隊，就是秉持著「如果我現在不試試看，以後就沒機會了。」的心情，進入球隊成為「說書人」，讓更多球迷認識台啤英熊的球員。
在英熊團隊中，鄭雅方發揮所長、負責影音內容。善於觀察場上細節，加上對台灣運動產業的了解，不害怕面對鏡頭和主持更是鄭雅方強項，所以安排媒體採訪時，她能從協助、引導球員和教練，讓受訪者快速進入狀況；另外，在拍攝內容、影音部分，則加入許多「女性」思維，讓影片整體更多元、豐富，呈現出不一樣的氣息氛圍。
前身是品牌公關的Charmy，從小就是籃球迷、更是資深台啤「態度」粉。「能夠將興趣和工作結合是一件很幸運的事情。」Charmy談到，因此在加入台啤英熊後，抱持「好東西與好朋友分享的心情」態度，特別想要將擁有中華隊國手實力的台啤球員，借助團隊的力量，讓苦無機會表現的球員們，能夠獲得應有的掌聲和關注。
累積的公關技能，結合對籃球的了解及熱愛，Charmy事實發揮在球員、教練團、媒體、廠商等單位的溝通協調上，準確控制對外發言的內容及時間，絕對是球團的時間管理大師；此外，Charmy還是球隊品牌的形象總顧問和監督，山稱Prada的惡魔，為了呈現最真實、最完美的一面，球隊所有對外的平面、動態形象、商品設計等，都要經過Charmy嚴格把關和同意。
其實在體育圈，無論男女幾乎沒有週末假日，「女生也沒有大家想得那麼多『特權』」，請不要隨便給女性貼標籤！只要有想法、應有的工作技能，男生和女生都是一樣的，「如果能放下偏見的眼光，相信會看見不一樣的我們。」Charmy自信地談到。神童鄭雅方則認為，「在溝通上，女性擅於察言觀色、樂於溝通傾聽」確實發揮了作用，不過在賽場上，出聲、出力絕對不惶多讓，不論多重、多遠、多難做，絕對使命必達。
對於想要投身運動競技相關產業的女孩們，「熱忱」是最重要的必備元素，但不是「迷妹」，而是將熱忱投入在對籃球運動、專業競技賽事和國內外籃壇的知識、經驗累積。（文字：T1聯盟提供;編輯：吳政紘）