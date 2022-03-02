董事長樂團吉董也參賽！IRONMAN 70.3台東站三月蓄勢待發

歷經去年疫情影響延賽的「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」、「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」、「2022 IRONKIDS 台東國際小鐵人三項賽」，今年 3 月 5 號至 3 月 6 號，終於在台灣人民共同防疫的努力之下，重新回到台東森林公園、活水湖畔，讓鐵人們在今年春天再次齊聚台東、挑戰自我極限。





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