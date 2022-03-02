董事長樂團吉董也參賽！IRONMAN 70.3台東站三月蓄勢待發

歷經去年疫情影響延賽的「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」、「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」、「2022 IRONKIDS 台東國際小鐵人三項賽」，今年 3 月 5 號至 3 月 6 號，終於在台灣人民共同防疫的努力之下，重新回到台東森林公園、活水湖畔，讓鐵人們在今年春天再次齊聚台東、挑戰自我極限。
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本次賽事各地鐵人好手齊聚一堂，在追求自我實現之餘，還有更遠大的目標就是爭取「2022 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格。這場世界級鐵人賽事，將在美國猶他州的聖喬治（St. George, Utah, USA）舉辦，本次賽事提供 45 張門票，全世界將透過這些代表台灣出賽的菁英好手們看見台灣。
這回的參賽選手相當有看點，包括獲得「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍四連霸的得主張團畯、台灣首位「百金鐵后」張嘉家參賽，張團畯結束賽事後也會來到終點為每位完賽選手掛上獎牌，祝賀順利完賽；「鐵人一哥」謝昇諺陪同他的學生以接力組方式共襄盛舉，象徵著鐵人意志力和精神的傳承。
精彩的選手陣容還有曾獲得 2020年、2021 年 IRONMAN 70.3 兩屆分齡組男子總冠軍的「鐵人 J 帥」王志袁、2021 年 IRONMAN 70.3 墾丁站菁英組季軍謝育宏、台灣首位在 20 歲就贏得國內外鐵人賽「100 金」的選手張家豪、2020極限鐵人賽冠軍許仁茂、2018 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人賽台灣女子冠軍許靜怡、知名律師蔡惠子、《Go Go Taiwan》主持人段慧琳、演員楊一展、董事長樂團主唱「吉董」吳永吉、藝人馬國畢。其中「吉董」吳永吉本來是不諳水性的旱鴨子，為了參加賽事，還特別聘請張團畯苦練游泳力求完賽，相當令人期待。
除了讓選手在美景中享受優質賽事，LAVA 台灣鐵人公司一直以來都在積極推動「友善環境」、「垃圾減量」、「永續發展」、「社會責任」的「有機運動環境」，包括 10 年前就開始推動選手自帶環保杯、無紙化電子成績證書、賽後使用環保餐具等，本次將再次與「綠色冀泉」合作，使用自然掉落的牛樟樹枝製作完賽獎牌，每面獎牌都將捐助出獎牌營收的三分之一，用以資助台灣足球隊發展，三分之一繼續種樹、三分之一則維持社會企業營運。而選手的獎盃也會使用對環境更友善的木頭材質製成，透過打造綠色賽事，讓環境更健康，也讓大眾能不斷從運動中獲得健康。
本次 Liv Iron Girl 女子鐵人賽事，也不乏賽事「嬌」點，藝人小 8 將攜手姊姊一同組隊參賽、「最美鐵人警花」謝伯韶也將共襄盛舉。除此之外，包括主持人段慧琳、鐵人網紅LaLa、Minnie、殷婉柔、謝享玲、凡瑄等四位美女鐵人，都將加入挑戰 IRON QUEEN 連日賽的行列，亦即完成 3 月 5 號 51.5 KM 的 Iron Girl 後，接連完成隔日 113 KM 的 IRONMAN 70.3，令人相當期待女鐵人們成功破關，帶著笑顏順利完賽。
本次 Iron Girl 完賽獎牌也是一大特色，以永續理念出發，打造出創新的完賽獎「杯」，賦予完賽獎牌被持續使用，創造多元永續的價值，讓完賽者每次喝水時都能想起當時的榮耀時刻。