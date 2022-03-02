2022 Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽熱血啟航
全台大學生請注意！2022 Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽熱血回歸，即日起至活動官網報名校園資格賽，挑戰賽事全新紀錄，就有機會靠一架紙飛機，飛往奧地利！來自全台各大學校園資格賽晉級的選手們將於4月16日的台灣決賽中，共同競逐「台灣最強飛行員」，代表台灣出戰5月13至14日的全球決賽，在奧地利指標性機棚Hangar-7與世界各地好手爭奪全球紙飛機之王。
記者吳政紘/綜合報導
2022-03-02 01:42:42
欲報名2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽請上：https://paperwings.redbull.com/tw-zh/
2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽包含飛久、飛遠及花式三大項目，將會各別透過實體及線上進行比賽。Red Bull將會透過實體賽事找出飛遠、飛久的最強選手，僅憑一張A4紙摺出的紙飛機，是否能打破2019年飛行56.61公尺及13.33秒兩項世界紀錄？就等你來一「飛」高下。
此外，大學生們更能大膽玩創意，線上參與花式紙飛機大賽，即日起至4月10日止，參賽者只需錄製創意紙飛機影片並分享到TikTok平台，標註@redbull、@redbulltaiwan、#redbullpaperwings及 #Taiwan即可完成參賽。最終將由TikTok人氣搞怪情侶檔－眾量級CROWD與Red Bull電競選手－石油王擔任評審，評選出最具創意作品，代表台灣至奧地利參與全球決賽。