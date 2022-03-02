全國抗敵！烏克蘭民眾「大排長龍」加入國土防衛軍

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在一列約50人隊伍中等待的33歲夜店經理馬塔什（Denis Matash）則說：「看看這裡發生的事（指排隊從軍），我不認為他們（指俄羅斯人）清楚自己來到什麼地方。」
馬塔什任職的夜店名為「牛奶」（Milk），它曾是基輔在戰爭爆發之前五光十色的夜生活一景。原在該夜店表演的男性脫衣舞者曼舒爾（Grigory Mamchur）也在隊伍裡等待領取AK步槍，他說：「這沒有什麼好考慮的，我們將會以我們所能做的任何方式來保衛國家。」
他們準備加入烏克蘭的民兵組織國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF），這個組織源於2014到2015年間，為了對抗烏克蘭東部受俄羅斯支持的武裝分離組織而設，已陸續在全國各地成立32個志願兵防衛營。今年1月，烏克蘭國會通過「國家抵抗法 （National Resistance Act）」，正式將TDF從國防部的監管中獨立出來，並預計召募1萬名正職人員、12萬名民間儲備人力，以作為現有約40萬名軍人的備援。
與台灣現有國防儲備人力皆來自退役的後備部隊不同，烏克蘭TDF召募對象是任何年齡在18歲到60歲之間的民眾，包括定居滿5年的外籍居民。根據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，符合條件的民眾只要通過醫療、專業和心理測驗，簽署服務合約，就能加入，參加者可以保留原本的工作，只要在週末接受訓練，若被防衛軍徵召擔任全職，還能保留原本的工作職位和薪資。
TDF基輔防衛總部（Kyiv Defense Headquarters）官員瑞坤（Andriy Rikun）告訴土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）說：「我們的訓練包括（軍事）技巧、武器運用、急救、刀刃搏鬥、緊急避難等等。」他並指出，過去8年來，也就是自從2014年俄烏衝突以來，這樣的訓練就在持續進行中。
在波蘭與烏克蘭的邊境，也有一群烏克蘭人在排隊，他們與逃出的難民反向而行。半島新聞網（Al Jazeera）觀察到這群返鄉救國者以年輕人居多，例如26歲的帕夫路克（Vladimir Pavluk）原本在波蘭擔任計車司機，「戰爭開始了，我們必須回來，」他說，「我曾在2015到2019年間打過仗，知道該怎麼做。」
還有許多的烏克蘭人在捐血站排隊。24歲的程式設計師霍布諾夫（Oleksandr Horbunov）告訴「紐約時報」，因為父母強烈反對他加入民兵，「我來捐一點血，這是我至少能做的事」。
從2021年底，俄羅斯就在靠近烏克蘭邊境持續增兵，包括總統拜登在內的美國官員多次警告俄軍即將發動攻擊，但俄國總統蒲亭否認，甚至嘲諷美國是「歇斯底里」。最後，蒲亭在2月24日下令出兵，由於俄烏兩國軍力差距甚大，美國官員一度預測基輔將會在攻擊展開後96小時（4天）以內淪陷，烏克蘭領導階層會在一個星期之內垮台。
到了3月2日，也就是攻擊發起7天之後，俄軍仍未攻進基輔，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）領導的烏克蘭全國軍民也仍在奮勇抗戰，但俄軍似乎在準備包圍基輔，專家預測接下來恐有一番血腥戰鬥。
各方認為，烏克蘭未如外界預料很快屈服，反而在戰爭初期讓俄軍攻勢受阻，跟烏克蘭軍民團結奮勇作戰有很大關係。從總統到一般民眾一致展現抗敵的堅定決心，也是美國和歐盟國家乃至澳洲、日本、瑞士等國對侵略者進行制裁並援助烏克蘭的關鍵。
但烏克蘭在作戰部隊和軍備方面終究不如俄羅斯，因此澤倫斯基邀請支持抗暴的外國人也加入烏克蘭的國土防衛軍。到目前已有至少丹麥和拉脫維亞的政府允許國人加入TDF。烏克蘭在2016年通過法律，准許政府雇用外籍志願兵。
31歲的馬來西亞人阿馬德（Ahmad，因安全顧慮只願提供姓氏）告訴新加坡「海峽時報」（Strait Times），他和妻子已登記加入TDF。他說：「我們留守在基輔。這種無理的事（指俄國侵略）必須立刻被阻止。今天是烏克蘭，明天，只有老天爺知道（指不知哪個國家是下個受害） 。」（編輯：林憬屏）1110302