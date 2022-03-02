特企／亞果遊艇號召建築師與澎湖共進國際　共創永續青灣

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成大建築學系劉舜仁教授團隊（後簡稱成大團隊）受澎湖海洋生物研究中心謝恆毅主任邀請，針對在地堆置牡蠣殼、淤積珊瑚碎屑（沙砱）等材料，共同尋求更好解方。透過文化部計畫支持深耕在地，認為澎湖深具永續發展示範潛力，提出以「島嶼循環：在地材料、在地設計、在地建造」觀點回應全球重要永續課題。
亞果響應成大團隊島嶼循環觀點，號召產學、政府等舉辦一系列島嶼國際論壇，首場「澎湖：永續循環之島」將於3月24日作為序幕，邀請前麗緻集團總經理-蘇國垚、成大建築系教授劉舜仁、台南藝術大學副教授陳泓易擔任主持人，與產官學暢談「永續環境、循環建築、前進文化」三大議題。讓當地材料：如青灣基地大面積銀合歡、周邊地區長年堆積牡蠣殼，有機會循環重生做為綠建材，更以此推動永續生活文化，帶動澎湖建構永續產業生態，創造新型態就業機會讓青年留鄉，讓度假建築與海洋共生共息。未來更邀請國內外建築師共襄盛舉參與青灣建設競圖，藉由各大師優秀設計傳遞永續價值與理念。
亞果在青灣基地，拋磚引玉與各界專家共同努力，建立起島嶼之間循環共生的發展原型，未來將此成功永續生態觀光及旅遊為起始，延伸至國際其他島嶼，並讓澎湖青灣以嶄新的面貌躍上國際舞台，與來自世界各地的旅客，在青灣共築對澎湖島嶼的美麗記憶。