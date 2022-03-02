捲李恆隆受賄案！立委蘇震清出庭喊冤：誰收賄用支票

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檢方認定，蘇震清自101年8月15日起至104年12月18日止，多次收受李恆隆的現金或支票，金額共新台幣2580萬元。
蘇震清庭訊時做無罪抗辯。他今天接受媒體採訪時表示，一路走來清清白白、坦坦蕩蕩，SOGO案是他擔任民意代表為民喉舌、為民申冤，絕對沒有對行政單位施壓，也沒有索賄及收賄，更沒有對價關係。
蘇震清指出，他與李恆隆只是單純朋友間的金錢週轉借貸往來，他可以經得起考驗，相信司法最後一定要明察秋毫，還他公道，做出無罪判決。
蘇震清在庭訊時提出自己的測謊鑑定報告，反駁檢方指控。他說，自己從頭到尾本來就是清清白白，他前往測謊中心接受測謊，內容包括自己與李恆隆是否為借貸關係、是否還清等問題。結果是沒有問題的，「我通過測謊」。
蘇震清表示，屏東縣鄉親都知道他為人海派、對朋友誠實以待，朋友若開口借貸，他不會拒絕，當然自己也有週轉的需求，他才向李恆隆週轉、借貸，並第一時間開立有效的支票給對方。
蘇震清指出，他104年向李恆隆借款，到106年都還清了，而且都有金流。如果真的是索賄，有人會笨到開支票給別人嗎？（編輯：戴光育）
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