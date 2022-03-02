特企／電通行銷延攬業界專家　擔任企業永續發展合夥人！

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電通行銷傳播集團台灣執行長唐心慧進一步指出：「身為行銷傳播業界的領導品牌，永續發展早已是電通全球重要的發展策略，可以從電通全球的科學基礎減碳減碳目標(Science-based target)已率先通過SBTi(科學基礎減碳目標倡議組織)認證看見，我們提出具體承諾，將於2030實現【淨零溫室氣體排放】(net zero greenhouse gas emissions)的目標；因為我們的身體力行使我們更了解客戶，讓電通集團更能提出符合客戶需求的整合性包含行銷、數據商務、商業顧問、企業轉型以及企業永續的全方位解決方案。今年我們將全力投入資源在永續發展領域之中，我們將透過整合數據、科技與創造力，協同合作夥伴和同仁來協助客戶，發揮共創、共好的社會影響力進而讓世界更好；我們也相信馥蓓加入電通商業顧問(dentsu consult)團隊，不但替集團挹注更多元的專業力量，同時也提升電通的服務價值鏈，未來將透過接軌全球電通的資源，發展並提供專業的永續發展解決方案與顧問服務，幫助我們與客戶共同達到永續經營的目標。」
接下新職務，電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人王馥蓓表示：「ESG永續發展是企業經營近年來的顯學。如何在兼顧獲利與永續之間，發展獨特ESG策略、打造ESG文化，以及強化ESG品牌形象，這是許多企業最在意的商業課題，更是未來重要的轉型方向。電通是全球第一個提出永續發展目標的行銷傳播集團，同時開發客戶所能應用的多元化解決方案。電通也是一個攜手合作夥伴與員工共同努力協助客戶，並且投入資源，真正落實永續發展承諾的行銷傳播集團。從願景、資源到實踐，這些正是吸引我加入電通的原因。我很開心成為電通商業顧問團隊的成員，與全球電通和台灣夥伴並肩合作，發展更多與時俱進的企業商務、轉型以及永續的整合解決方案與顧問服務。」
自詡為SDGs傳教士的王馥蓓投入業界25年，深耕於品牌、公關、危機管理與整合行銷服務，近年來積極投入永續發展領域，擁有企業永續管理師證照、聯合國 SDGs訓練證書，並經常受邀參與相關論壇或工作坊，過去也曾經擔任社企流、School 28、台大創創中心等企業導師與諮詢顧問，以及美國商會SDGs永續發展目標委員會共同主席等經歷。熱愛分享與教學的她，也曾於金融研訓中心、工商協進會等，擔任危機管理授課老師，目前也同時為台師大GF-EMBA副教授、政大廣告系、輔大企管系副教授。