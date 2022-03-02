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特企／電通行銷延攬業界專家　擔任企業永續發展合夥人！

▲電通行銷傳播集團宣布延攬業界資深專家王馥蓓擔任企業永續發展合夥人。（圖／品牌提供）
▲電通行銷傳播集團宣布延攬業界資深專家王馥蓓擔任企業永續發展合夥人。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-02 16:56:58

電通行銷傳播集團(dentsu)宣布延攬業界資深專家王馥蓓(Fupei Wang)擔任企業永續發展合夥人(Business Sunstainability Partner)，此任命自3月1日起正式生效，這是台灣行銷傳播業界第一個專注永續發展領域的職務。未來，王馥蓓將基於電通集團環境永續、多元包容、數位共好的三大策略，整合集團與品牌資源，推動永續發展解決方案與顧問服務。

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專注於推動電通在永續發展領域的成長，電通集團全球執行董事林友琴指出：「延攬馥蓓擔任此職務，是電通全球積極投入永續發展解決方案的一個重要任命。企業在這個領域的未來，是供應鏈、商業模式和企業文化的轉型，需要更落地的永續策略，創新的商業模式和產業結盟，才能協助企業基業長青。我們已經串連電通集團全球網絡的力量，透過數據、科技與創造力發展多元且完整的解決方案，協助客戶達成永續的目標。馥蓓的加入，將讓台灣的電通商業顧問團隊更加強大，同時能加速引進電通集團的全球資源和實戰經驗，協助客戶達成永續目標。期待看見台灣有更多企業投入永續的行列，從善中成長，讓世界更好。」

電通行銷傳播集團台灣執行長唐心慧進一步指出：「身為行銷傳播業界的領導品牌，永續發展早已是電通全球重要的發展策略，可以從電通全球的科學基礎減碳減碳目標(Science-based target)已率先通過SBTi(科學基礎減碳目標倡議組織)認證看見，我們提出具體承諾，將於2030實現【淨零溫室氣體排放】(net zero greenhouse gas emissions)的目標；因為我們的身體力行使我們更了解客戶，讓電通集團更能提出符合客戶需求的整合性包含行銷、數據商務、商業顧問、企業轉型以及企業永續的全方位解決方案。今年我們將全力投入資源在永續發展領域之中，我們將透過整合數據、科技與創造力，協同合作夥伴和同仁來協助客戶，發揮共創、共好的社會影響力進而讓世界更好；我們也相信馥蓓加入電通商業顧問(dentsu consult)團隊，不但替集團挹注更多元的專業力量，同時也提升電通的服務價值鏈，未來將透過接軌全球電通的資源，發展並提供專業的永續發展解決方案與顧問服務，幫助我們與客戶共同達到永續經營的目標。」

接下新職務，電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人王馥蓓表示：「ESG永續發展是企業經營近年來的顯學。如何在兼顧獲利與永續之間，發展獨特ESG策略、打造ESG文化，以及強化ESG品牌形象，這是許多企業最在意的商業課題，更是未來重要的轉型方向。電通是全球第一個提出永續發展目標的行銷傳播集團，同時開發客戶所能應用的多元化解決方案。電通也是一個攜手合作夥伴與員工共同努力協助客戶，並且投入資源，真正落實永續發展承諾的行銷傳播集團。從願景、資源到實踐，這些正是吸引我加入電通的原因。我很開心成為電通商業顧問團隊的成員，與全球電通和台灣夥伴並肩合作，發展更多與時俱進的企業商務、轉型以及永續的整合解決方案與顧問服務。」

自詡為SDGs傳教士的王馥蓓投入業界25年，深耕於品牌、公關、危機管理與整合行銷服務，近年來積極投入永續發展領域，擁有企業永續管理師證照、聯合國 SDGs訓練證書，並經常受邀參與相關論壇或工作坊，過去也曾經擔任社企流、School 28、台大創創中心等企業導師與諮詢顧問，以及美國商會SDGs永續發展目標委員會共同主席等經歷。熱愛分享與教學的她，也曾於金融研訓中心、工商協進會等，擔任危機管理授課老師，目前也同時為台師大GF-EMBA副教授、政大廣告系、輔大企管系副教授。

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