LINE Pay學會「這2招」秒結帳！免按密碼刷臉付錢超爽快
用手機行動支付逐漸成為消費主流，不用拿錢包找零減少接觸，甚至還能累積點數，其中LINE Pay 可支援的店家數眾多是許多民眾行動支付首選，在台用戶數突破千萬，官方甚至推出全新獨立的LINE Pay App。日前在女性社團有網友發表一則貼文：「很多人不知道iPhone長按會出現LINE Pay捷徑嗎？」原來iPhone手機在iPhone 6s之後的後續機，皆具備「3D 觸控」或「觸覺回饋觸控」，只需要稍加施力就能進入App 捷徑，以LINE Pay來說會出現暫停提醒、讀取行動條碼、使用條碼付款、新聊天室，其中點開「使用條碼付款」就能立即進入LINE Pay密碼輸入頁面，輸入後就能結帳。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-03 15:38:33
網友Po出此方式後，吸引不少人留言表示「學到了！」、「長知識了」、「以前覺得LINE Pay結帳很麻煩」、「之前都按很久，滿尷尬的」，相較於用最傳統方式，進入LINE、點選錢包、開啟條碼、輸入密碼的流程，透過捷徑可以剩下一半的時間。
除了這個功能之外，同場加碼再提供一招， 結帳可以再省2秒！直接下載獨立的「LINE Pay」 App，加入小工具並同時設定「Face ID」，手機往右滑就能秒結帳，連密碼都不用按。
設定方式：主畫面滑至最右，點選下方「編輯」畫面會出現抖動 > 點左上角「+」符號 > 選擇「LINE Pay」加入小工具，即可完成，加碼設定Face ID，在進入LINE Pay 右下的「全部」>設定>密碼> 滑開Face ID功能，就能完成刷臉付錢的快感！第一次的設定會多一點步驟，之後就能省下輸入密碼的時間，結帳不用手忙腳亂！