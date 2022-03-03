國旅券怎麼用？民眾最愛訂「這個」 7.5折高鐵票強勢回歸
國旅券使用期限到今年4月底，隨著國內疫情趨緩，民眾著手規劃旅遊行程，趕在期限內用掉。旅遊平台Klook響應國旅券，加碼推出買千送千、最高送五千旅遊金活動，其中民眾最愛用國旅券購買的商品，屬「高鐵國旅聯票」的預定量最高，用國旅券購買加送價值2000元的旅遊金。即日起Klook再推出周年慶優惠，預訂3月15日至4月30日的高鐵車票，輸入優惠碼入手7.5折高鐵票。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-03 08:00:00
Klook響應國旅券，加碼推出買千送千、最高送五千旅遊金優惠，贈送的旅遊金可在下次消費折抵美食、住宿或其他體驗行程，透過乘數效應推動旅遊市場經濟效益。根據Klook銷售數據顯示，使用國旅券下訂的訂單，平均每單結帳金額為2930元，相當於每張價值千元的國旅券，帶來近3倍的經濟效益。
民眾在Klook上最愛用國旅券結帳哪些熱門商品？如果從單一商品來看，「高鐵國旅聯票」是預訂量最高的商品，佔國旅券整體20%使用量。除了享高鐵票8.5折，若使用國旅券購買，會再加送價值2000的旅遊金，有效推升國旅券使用比例。而Klook即日起推出周年慶優惠，若是預訂3月15日至4月30日的高鐵車票，輸入折扣碼「TWTHSR75」享7.5折優惠。
從熱銷的商品類別來看，國旅券使用量最高的仍是「旅遊活動類」商品，佔整體國旅券使用近5成，以九族文化村、遠雄海洋公園等人氣主題樂園最熱門。此外，整體國旅券也有3成用在飯店住宿，4500元到5500元價格帶的住宿方案最熱門，包括煙波大飯店、台北老爺大酒店、台中大毅老爺行旅、JR東日本大飯店等都是熱門選項。