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大家心裡有數！柯文哲：中央政府應解決缺電的問題

▲面對全台大停電的情形，台北市長柯文哲強調，「不需要解釋、發現問題的人，但需要解決問題的人！」（圖／記者陳志仁攝，2022.03.03）
▲面對全台大停電的情形，台北市長柯文哲強調，「不需要解釋、發現問題的人，但需要解決問題的人！」（圖／記者陳志仁攝，2022.03.03）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-03 13:19:07

全台各地今（3）日無預警的大停電，鴻海集團創辦人郭台銘曾提醒，2022台灣一定會面臨大停電、缺電的危機，但經濟部長王美花則認為是2023，並打賭一份雞排，如今郭董一語成讖；對此，台北市長柯文哲強調，「不需要解釋、發現問題的人，但需要解決問題的人！」

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柯文哲、新北市長侯友宜今日合體出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程的動土典禮，媒體詢問2位市長對於今日上午全台無預警大停電的看法？因為總統猜英文前一天才會見工商的團體，並表示台灣不缺電，如今卻遇到全台大停電的狀況；柯文哲回頭望了侯友宜說，「罵人的交給你！」侯友宜笑笑地回應，「這也不是罵人啦！」

侯友宜指出，今日大台北地區、甚至全國都有大停電，這幾天連續停電好幾次，新北今日就有62件電梯受困、736個號誌（全市32％）受損、17件火災，這麼多在停電過程中要救災救護的，再加上產業受到的影響，其實傷害很重；政府要有責任提供完整電力發展路徑，讓我們的電力不但不缺電，還要穩定的供電，這才是中央政府應盡的責任。

侯友宜直指，其實不光這幾天而已，「這幾年大停電的狀況層出不窮，面對這問題，真的要讓產業永續發展，讓民眾生活便利，政府應該把它說得更清楚」；因此，政府真的有責任，把電力的發展途徑說清楚，不管電力的發展、電價，要公開透明讓民眾了解，「穩定供電很重要，一直說不缺電，但看到每次都大停電，這個問題真的要直接面對、好好說清楚」。

柯文哲表示，這已經是總統蔡英文任內的第四次大停電，事情發生後，雙北都有啟動很多緊急應變的措施，並開設二級的應變中心因應，處理受困在電梯裡的民眾；緊急該做的事情地方政府會做，但長期很清楚「缺電是個問題！」因此從能源到產業的結構，大家都很清楚「我們不需要解釋、發現問題的人，但需要解決問題的人！」

柯文哲認為，公投沒有用啦！公投投完後要是面對問題，「大家心裡有數，台北有缺電啊！」以台北市的東區門戶計畫要執行時為例，因為蓋了很多的大建築物，明明就缺電，因為每棟建築物都被限電的使用量；缺電不是嘴巴說說，真的就是問題，中央政府應該要面對、解決事實上缺電的問題。
 

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