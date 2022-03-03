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Volvo Cars 公布2月全球銷售數字，電動車較去年同期成長超過兩倍！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-03 14:55:20

Volvo Cars公布了2022年2月份的全球銷售報告，總銷售量達42,067輛，因疫情所造成的零配件供應鏈仍受影響下，比去年同期下降了17.2%，但Volvo Cars表示市場需求量依然強勁，看好後續成長。

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受到武漢肺疫情影響，全球汽車產業生產步調大亂，近期零配件供應鏈限制趨緩，產能也逐漸恢復，Volvo Cars總體產能也漸恢復到一年前的水準，但仍低於預期，使得交車期依舊受到影響，交車日可能因此延後二到三個月。

零配件供應仍是汽車產業共同面對的問題，加上近期俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突再次對供應鏈帶來負面影響，除了產能外，包括運輸與經濟等同樣受到衝擊，Volvo Cars表示也將持續關注後續情況。

值得注意的是，在2月份的全球銷量中，Recharge電氣化車型佔了總銷量的33%，全電動車較同期增長了229.5%，佔總銷量7.9%。而2022年前兩個月累計銷量為89,628輛，較去年同期下降18.8%，但充電車款銷售量增加7%，佔總銷量32.3%，純電動車則是增長了174.9%，佔總銷量的7.2%。

至於車型部分，XC60以13,503輛（2021年：14,463輛）成為最暢銷車型，其次是XC40的12,611輛（2021年：15,818輛），和XC90的5,582輛（2021年：6,808輛）。

根據Volvo Cars計畫，預計2025年電動車銷售比例達品牌50%，並朝2030年成為全電動豪華品牌目標前進，依照目前的轉型腳步，要達到目標應是指日可待。在台灣，除全產品線都導入Recharge電氣化產品外，純電的XC40 Recharge也正式上市，接著C40 Recharge電動車也可望於今年度引進。

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