和女友「開放式關係」挨轟 鳳梨火大回應：我不是聖人
網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）因前女友爆出假懷孕事件，在社群上發表看法而爆紅，一舉一動備受關注，先前才爆出偷吃五寶媽，近日又因獨特的感情觀慘被網友炮轟，他也發文回應了。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-03 15:40:50
鳳梨近日與女友歐菈受媒體專訪，鳳梨時常在臉書PO出兩人合照公開放閃，面對記者稱歐菈是女友，他仍卻堅稱對方是「秘書」，還說自己有很多不確定對象，感情世界漂浮不定，公開承認「開放式關係」，還說出「看誰先懷孕先跟誰」，不過歐菈一臉淡定替鳳梨說話，「他其實很專情」，並非常信任鳳梨。
不料，鳳梨訪問中的一番話，遭到廣大網友私訊怒罵，對此他發文表示，「我是男人，不是聖人，更不是兩性專家，我單純就是一個性愛博士」，對於被認定不尊重另一半，鳳梨表示「不要什麼事情都只看表面，西裝筆挺、衣冠禽獸的大有人在」。他認為，自己的感情世界不需要向任何人交代，「倘若我真的是個很失敗、很糟糕、對感情很不專一的人，那麼在各位氣憤填膺的同時，為什麼我的感情世界一樣沒有任何風吹草動或是受到一絲影響？」鳳梨也希望大家不要追問他的感情方面，想保有自己的隱私。（編輯：薛羽彤）