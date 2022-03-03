陳亞蘭奪陳怡真女女初吻　祭收視公約「微服出巡」

歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》傳出收視捷報，陳亞蘭今（3）日率主要演員紀麗如、陳怡真一起出席收視慶功記者會，現場重現陳亞蘭、陳怡真「下腰吻」，更承諾收視破2會「微服出巡」送愛，原本是要拱陳怡真穿比基尼跳海，不過陳亞蘭沒抽中這張籤，放過「嬪妃」一馬。
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-03 15:30:50｜2022-03-03 15:37:01
台大教授葉丙成認為韓國影后金憓秀撞臉陳亞蘭，有網友嗆聲：「亞蘭姐有金憓秀這麼辣再說。」葉丙成直接放上陳亞蘭15年前擔任金鐘獎主持人的爆乳照，記者們搶看照片，陳亞蘭表示：「不要看照片，現場就有。」還打趣說：「找不到媽媽找奶奶。」不過陳亞蘭在劇中扮「嘉慶君」要束胸束很緊，她表示確實有職業傷害：「尤其是夏天，又熱又喘不過氣。」紀麗如飾演結拜兄弟，同樣要束胸，開玩笑說：「我的長輩沒那麼大。」
陳亞蘭曾經入圍金曲獎最佳新人獎，但還未敲金鐘戲劇獎項，此次將以《嘉慶君遊臺灣》角色報金鐘獎男主角，她表示從未有戲曲演員入圍男主角，多數評審認為演員本人是女性，陳亞蘭建議：「我們就是扮男生，很努力揣摩男性角色，希望評審突破思維給戲曲工作者一個機會。」陳亞蘭回憶近年的「吻戲史」大多是女性，曾奪李宣榕初吻，最近則是奪陳怡真「女女初吻」，她壓低聲音說：「我真的是男的。」還想現場和攝影記者比男人味。
在接下來劇情中，陳亞蘭和紀麗如將上演「純情BL情節」，未料陳亞蘭撲倒紀麗如後，一人傷到手、一人傷到腳，被問這麼熟不會尷尬嗎？2人經常一起去陪伴國寶級歌仔戲大師楊麗花，紀麗如笑言：「我們常常同床共眠。」陳亞蘭回：「同床異夢啦。」陳亞蘭還爆料紀麗如「呼叫聲」比較大，紀麗如說：「我是讓她先睡，我都陪楊阿姨到凌晨，因為她隔天6點就要起來工作。」陳亞蘭過去睡前要先暖身2小時「想東想西」，「最近太累了，躺下去就睡了。」台視60周年歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》2月24日起每周一至周五晚間8點台視播出。