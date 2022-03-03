▲ 手排 / 自排同步上市！Subaru 全新 BRZ 新台幣 152.8 萬正式上市

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新世代 BRZ 是一款以低重心的底盤配置與經典前置引擎搭配後輪驅動設計的運動型轎跑車，搭載全面精進的 D-4S 水平對臥四缸自然進氣引擎，可輸出234 ps / 7000 rpm最大馬力和 25.5 kgfm / 3700 rpm 最大扭力，六速手排車型從靜止加速至 100 km/h 僅需 6.3 秒，六速自排車型則可在 6.9 秒內完成；從時速 100 km/h 煞車到完全停止的距離相較第一代車款亦減少了3.2公尺，並搭配四種駕駛操控模式: TRACK 賽道模式、SNOW 雪地模式*(註1)、SPORT 運動模式*(註1)、TCS OFF 循跡防滑控制系統取消模式及 VDC OFF 車身動態穩定控制系統取消模式。
車體設計上兼顧了車輛安全性的提升，以及車體輕量化的堅持。在車體內部框架採用高剛性環艙鋼樑，而引擎蓋、車頂鈑件以及葉子板則使用輕量的鋁合金材質，進一步控制車體重量，整體駕馭反饋更勝以往。
(*註1: 為 AT 自排車型標準備配)
全新外型結合空氣力學設計
新世代 BRZ 採用了低重心、俐落且堅實的嶄新外型，搭配全新設計的 C 字型 LED 頭燈、一體成形的 LED 尾燈組、18 吋消光深灰鋁圈及車尾雙出式排氣管，大幅提升辨識度。前保桿氣流導孔設計，採用針對空氣動力學所研發之材質，結合鯊魚皮膚的紋理特性，應用於前保險桿進氣口外側，減少氣流漩渦效應；另外包含車側導流氣孔、門檻擾流側裙、後輪拱導流鰭片設計和鴨尾擾流尾翼，以及車輛底盤排布的空氣導流翼，皆透過符合空氣力學設計，讓氣流得以更順暢的通過車身，賦予車輛在高速行駛下擁有更佳穩定性。
2+2 座位配置增添使用便利性
車艙內部格局同樣採用 2+2 的座位配置，雙前座跑車式座椅採用皮革和麂皮材質包覆，其兼具耐用、舒適透氣和防滑性；座椅、排檔桿、手煞車和車門飾板則採用紅色雙縫線。本次並新增「星馳藍」和「烈焰紅」兩種新色。
此外，轉速表位於數位儀錶的正中央位置，採用 7 吋 TFT 彩色 LCD 螢幕，不僅能顯示各項行車資訊，駕駛還可針對不同駕駛模式的選擇來進行設定，以顯示特定性能數據如重力、功率/橫向離心力和油耗等。標配六支揚聲器及新款 8 吋多媒體影音系統，並支援 Apple CarPlay、Android Auto、藍牙、語音識別和 USB 插孔等多媒體功能。
自排車型首度搭載 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統
全新世代 BRZ 除了採用更堅固強韌的車體結構，同時還搭載高強度鋼材和全方位的主被動安全防護系統以確保乘客安全，其標準安全功能包括：
- 7 具 SRS 安全輔助氣囊
- 高剛性環艙強化鋼樑車體
- VDC 車身動態穩定控制系統
- SRH 主動轉向式頭燈
- SRVD 後方車輛偵測警示系統
- ACC 主動車距控制定速巡航系統
- PCB 預防碰撞自動煞車系統
- LSW 車道偏擺警示系統
- LDW 車道偏離警示系統
- LVSA 前車駛離警示系統
- PCTM 預防碰撞油門控制系統
【Subaru 全新 BRZ 建議售價】
車型
建議售價
優惠方案
BRZ 2.4 手排
152.8 萬元
原廠 5 年或 12 萬公里延長保固
BRZ 2.4 自排
156.8 萬元