傾全力開創品牌新格局，上半年導入的小改Volkswagen T-Roc率先亮相延續銷售動能

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在嚴峻疫情環境與供應鏈挑戰下，台灣福斯汽車仍在2021年發表了5款新車系，從旗艦車款Arteon、全新改款的Tiguan、Tiguan Allspace、第八代的Golf 至全新的Polo，另導入終極性能Volkswagen R車款，包含Tiguan R、Golf 8 R與Golf 8 R Variant，除創造亮眼的銷售表現，更滿足國內市場的多元需求。即便2022年依然受到疫情影響，台灣福斯汽車將以靈活彈性的態度面對市場的瞬息萬變，並且在維持產品供需中，取得絕佳平衡，全面精進服務品質，包含品牌體驗、售後服務內容與產品銷售。
全台Volkswagen展示中心已於2021年完成新品牌識別更新，以鮮豔色彩和明亮空間，呈現New Volkswagen生氣蓬勃的品牌風格，展示中心導入電子看板、平板電腦使用、數位車輛規格立牌等，打造即時、零時差的數位化顧客旅程，2022年數位化服務仍將是展示中心最重要的環節，以創造精緻有感的消費者體驗；而為提供更即時的協助，台灣福斯汽車開拓行銷通路發展，與新的經銷夥伴一起建立全新據點，Volkswagen將陸續進駐新店、汐止地區，提升新北範圍新車銷售與售後服務量能，連結大台北通路經銷網，滿足所有車主的需求。
售後服務方面，Volkswagen不僅是德系頂尖造車工藝代名詞，更是每位車主不可或缺的最佳後援，為降低車主擁車成本，台灣福斯汽車提供多元方案，包含「長里程彈性保養」、「福斯人禮遇計畫」車主會員制度、車主專屬社交平台My Volkswagen，以及全車系皆享有「4年新車品質保固」，如今台灣福斯汽車將為一般乘用車品牌首開先河，預計於第二季啟動「5 至10年新車品質延長保固」，消費者可享有比其他一般乘用車品牌更長的保固年限，讓每一位消費者在擁有Volkswagen車輛之餘，更有完整且無後顧之憂的服務。此外，My Volkswagen亦將陸續新增功能，化身每位車主的線上車輛管家，讓車主每一刻享有即時便利的強大後援。
台灣福斯汽車宣告即將帶來全新改款T-Roc，唯一揉合駕馭樂趣和跨界休旅的最佳正解，搭載IQ.LIGHT智慧燈組，以前衛的設計語彙勾勒跑格化車身線條，打造眾所矚目的跨界跑旅，全新車室則迎來Volkswagen新世代數位化座艙，同時配備IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，在激烈操駕同時更有全方位行車安全守護。
Volkswagen深耕台灣超過一甲子，感謝多年來消費者的鼓勵與支持，未來將以品牌核心價值「安全科技」、「創新服務」、及「駕控樂趣」滿足市場所需，引進最新科技和先進車款，打造一般乘用車品牌首選，給予消費者頂級顧客體驗。