預購的賺到了，Subaru新世代BRZ 152.8萬元起正式上市

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車體設計由內而外全面革新 造就強大性能與熱血賁張的完美操控演繹
BRZ是一款以極低重心的底盤配置與經典前置引擎搭配後輪驅動設計的運動型轎跑車，搭載全面精進的D-4S水平對臥四缸自然進氣引擎，可輸出234 ps / 7,000 rpm的最大馬力和25.5 kgfm/3,700 rpm的最大扭力，提供更線性平順且強勁的加速性能，其六速手排車型從靜止加速至100 km/h僅需6.3秒，六速自排車型則可在6.9秒內完成； BRZ從時速100 km/h煞車到完全停止的距離相較第一代車款亦減少了3.2公尺，而搭配四種駕駛操控模式: TRACK賽道模式、SNOW雪地模式*(註1)、SPORT運動模式*(註1)、TCS OFF 循跡防滑控制系統取消模式及VDC OFF 車身動態穩定控制系統取消模式，更可提供駕駛隨心所欲的的操控樂趣。
不僅如此，BRZ在車體設計上兼顧了車輛安全性的提升，以及車體輕量化的堅持。在車體內部框架採用高剛性環艙鋼樑，而引擎蓋、車頂鈑件以及葉子板則使用輕量的鋁合金材質，進一步控制車體重量，並確保在彎道中擁有更靈敏的操控、減少過彎時的車身側傾，以及快速出彎時具備極為出色的牽引力，整體駕馭反饋更勝以往。
(*註1: 為AT自排車型標準備配)
全新外型結合空氣力學設計 展現性能跑車逆風奔馳的力與美
BRZ採用了低重心、俐落且堅實的嶄新外型，透過大膽的設計筆觸勾勒出流暢線條，搭配全新設計的C字型LED頭燈，及一體成形的LED尾燈組，銳利的目光大幅提升The All-New BRZ的辨識度；而全新升級的18吋消光深灰鋁圈及車尾雙出式排氣管，讓視覺上看起來更為動感霸氣，與其操控能力一樣令人印象深刻。
BRZ結合空氣力學的外觀造型，其前保桿氣流導孔設計，採用針對空氣動力學所研發之材質，結合鯊魚皮膚的紋理特性，應用於前保險桿進氣口外側，減少氣流漩渦效應；另外包含車側導流氣孔、門檻擾流側裙、後輪拱導流鰭片設計和鴨尾擾流尾翼，以及車輛底盤排布的空氣導流翼，皆透過符合空氣力學設計，讓氣流得以更順暢的通過車身，賦予車輛在高速行駛下擁有最佳穩定性。
以人為本的運動化車艙設計 2+2座位配置增添使用便利性
BRZ造車目標旨在為每一位熱情駕駛者，提供愉悅的駕乘空間。車艙內部的鋪陳格局以兼具直覺操作與豐富的科技新配備，滿足時下駕駛者所期待的巧思。The All-New BRZ 採用2+2的座位配置，提供駕駛及車內乘客的多元運用，雙前座跑車式座椅採用皮革和常見於賽車座椅的麂皮材質包覆，其兼具耐用、舒適透氣和防滑性，提供駕駛者運動操駕的乘坐穩定性；座椅、排檔桿、手煞車和車門飾板上搶眼的紅色雙縫線，進一步強化了運動化駕駛艙的設計基調與氛圍。BRZ本次新增「星馳藍」和「烈焰紅」兩種新色，動靜之間皆吸引目光，展露不可忽視的熱血運動感。
此外，個性化十足的轉速表位於數位儀錶的正中央位置，採用7吋TFT彩色 LCD螢幕，不僅能顯示各項行車資訊，駕駛還可針對不同駕駛模式的選擇來進行設定，以顯示特定性能數據如重力、功率/橫向離心力和油耗等。全新BRZ標配六支揚聲器及新款8吋多媒體影音系統，並支援Apple CarPlay、Android Auto、藍牙、語音識別和 USB 插孔等多媒體功能，滿足新世代車主對於車用多媒體設備的使用需求。
自排車型首度搭載EyeSight智能駕駛安全輔助系統 提升整體安全性
打造極致安全車款始終是Subaru永不妥協的造車核心理念，而全新BRZ的內外觀設計不僅符合運動化跑車的訴求，更兼具全方位安全性。除了採用更堅固強韌的車體結構，同時還搭載高強度鋼材和全方位的主被動安全防護系統以確保乘客安全，其標準安全功能包括：
7具SRS安全輔助氣囊
高剛性環艙強化鋼樑車體
VDC車身動態穩定控制系統
SRH主動轉向式頭燈
SRVD後方車輛偵測警示系統
開闊的駕駛視野
而全新BRZ自排車型增加了RAB倒車自動煞車系統、HBA遠光燈輔助系統，更首次導入EyeSight 智能駕駛安全輔助系統，具備六項功能：
ACC主動車距控制定速巡航系統
PCB預防碰撞自動煞車系統
LSW車道偏擺警示系統
LDW車道偏離警示系統
LVSA前車駛離警示系統
PCTM預防碰撞油門控制系統
不受限任何身分與年齡 The All-New BRZ 滿足你對熱血駕馭的渴望
日本原裝The All-New BRZ是一部結合駕駛樂趣、安全性、時尚外型的性能車款，以強勁的動力和精準操控、貼近駕駛操駕需求的車艙佈局，以及高規格的主被動安全防護系統，提供是轎車，更是跑車的全新駕駛感受。不論是何種身分和年齡，都能讓駕駛者的熱血馭望成真。
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【Subaru All-New BRZ 建議售價】
| 車型
| 建議售價
| 優惠方案
| The All-New BRZ 2.4手排
| 152.8萬元
| 原廠5年或12萬公里延長保固
| The All-New BRZ 2.4自排
| 156.8萬元