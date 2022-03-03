法比歐進軍元宇宙　台日美聯手打造專屬NFT角色

剛演出史詩歷史大劇《斯卡羅》的法比歐，不止在戲劇、電視、廣告等螢光幕亮相，近年更是在電影圈嶄露頭角，並且還創立製作公司身兼CEO。頗具商業頭腦的法國霸總，除了演技過人，投資眼光也相當精準，早在3、4年前就已布局加密貨幣，去年起也開始研究NFT，他認為藝術和科技結合是趨勢，而區塊鏈不可替代的特性，更能在元宇宙中創造無窮可能。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-03 19:56:27
談起近期關注的NFT項目，除了國際市場大熱的無聊猿、Azuki等，法比歐也表示他相當看好一項不久前經由友人介紹，由美國與台灣本土團隊規畫、日本動畫團隊加持的跨國NFT項目HyperSenseHumans「超感知人類」，也與該NFT團隊深聊後，對於項目本身所要傳達的精神，與未來進軍娛樂產業的規畫，感到相當認同與契合。
法比歐還興奮透露，HSH團隊將會運用他金髮碧眼、高貴帥氣的特徵，替他量身訂做1支專屬角色。更難得的是，HSH橫跨台美日的合作團隊，日本動畫合作方，更是參與過《犬夜叉》、《鋼彈系列》、《怪醫黑傑克》、《城市獵人》等經典之作，未來產製的動畫影集令人期待。法比歐也興奮分享看到客製化NFT後，對HSH的十足信心，他表示：「除了我自己，我希望擁有HSH項目的每個人，都能一同加入元宇宙Hyperverse的HyperCity，以HyperSenseHumans（超感知人類）為榮。」
問到對於NFT的未來發展是否有更多期待？法比歐表示：「NFT創作藝術可以跟更快速直覺的與大眾交流，我相信未來會激發更多超棒的火花，非常期待NFT可以在元宇宙元年的今後，創造屬於它的獨特藝術、音樂與更多可能性。」