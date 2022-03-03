高喊取消補助是心懷不軌？好處先拿盡就怕被市場邊緣化？

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Tesla的大頭目馬斯克，不只是全球首富，就連一言一行都足以影響市場脈動，影響力比起各國領袖都還大，2021年底還高分貝喊出「取消補助」引發正反評論，我個人是認為此舉就是「吃相難看」，怎說？先前美國政府針對電動車祭出高額補助，這讓Tesla不僅站在龍頭地位，更將市場擴展到中國，甚至還建置生產基地，結果傳統車廠為了因應這波潮流也紛紛搶進，擁有話語權的馬斯克雖然表面上不在乎，實際上應該有非常大的壓力，畢竟論品質、造車工藝與經驗，縱使擁有自動輔助駕駛的技術，但Tesla卻遠不及這些國際大品牌，他會擔心也不是沒道理，畢竟這些大廠認真起來馬斯克也無法擋。
既然擔心傳統車廠大軍壓境，以「信仰」擁有大批鐵粉的Tesla當然要先打針，率先宣布推出更便宜的電動車，這下可又成為全球信徒眼中的「神諭」，現在又批評拜登政府的基礎建設支出，甚至還要求取消所有電動車的補助，縱使有部分是看上你Tesla的科技，但還是有人是因高額補助才下手，這也成就Tesla的銷售量，如今更因各國補助與行銷話術在全球銷售破百萬輛，又靠賣碳權賺進大把鈔票，不得不佩服馬斯克的過人之處，當然Tesla有其獨到又創新的科技是不爭事實，但卻也是拿消費者當實驗品，新技術有瑕疵又或者品質不良沒人說話，反倒是將其當作3C產品看待，只是汽車攸關生命安全，萬一哪天出事了可別怪天怪的就是不怪自己。
不過美國政府有沒有把馬斯克的話當一回事？當然沒有！而每每喊出Tesla殺手的車款有沒有造成威脅？還是沒有！人家還是活得好好的，所以好處拿盡的人就乖乖閉嘴專心做事，雖說是全球首富…但政府真要搞你可不會手軟，不然大家可看看Tesla在中國活得如何。