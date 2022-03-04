會轉彎的無聲子彈，Audi RS e-tron GT試駕

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去年我們試駕Audi e-tron後發現原來電動車的安靜移動過程竟也是一種美好體驗，在此之後Audi又導入另一款電動車RS e-tron GT，從車名看就知道這是一款高性能兼具舒適的電動轎跑車，相較於e-tron RS e-tron GT更加讓人好奇。
我們都知道Audi在燈光科技相當有一手，但在造型設計新世代車型其實也很有看頭，尤其訴求性能及象徵品牌未來的RS e-tron GT更是竭盡心力，Audi首席設計師更表示e-tron GT是設計生涯中目前為止最迷人的作品。迷人之處從車頭便顯而易見，首先水箱護罩採用Audi招牌形象盾型設計，由於少了引擎因此整體則改為封閉式設計，而更寬扁的輪廓搭配銳利的頭燈與醒目日行燈，刻劃出極具霸氣張力氣勢。車頭後Audi利用滑順俐落的線條勾勒車側，並延伸融合成優雅與肌力之美的斜背曲線，前後輪刻意的折線讓RS e-tron GT跑格之姿更加鮮明，與頭燈呼應的尾燈和貫穿式燈條，在性能之餘也展現Audi欲傳達的科技含量。
除了外觀也知道RS e-tron GT所配置的電動系統提供不小的598hp/84.6kgm動力輸出，因此在試駕之前就預期RS e-tron GT會帶來很快的加速體驗，可是沒想到實際表現卻超乎預期。來到高速路段重踩電門，當下立馬就感受到像被坦克從後方撞擊，隨即而來就有一股無形力量將身體緊緊壓在跑車座椅，接下來前方景物快速衝向眼球，從眼角餘光瞄到數位儀表顯示的時速也超出速限許多，但身體壓迫感受卻絲毫沒有減緩，直到鬆開右腳這股壓力才消散，果然從靜止加速至100km/h 3.3秒不是只是數據。忘了說，這還只是在舒適模式下，若是在動態模式出力反應及感受則會更加強烈。
當然RS e-tron GT不會只給你0跟1的粗糙反應，雖然車名冠有RS，但還是保有大型房車的舒適駕乘感，操作方式很簡單，就和你以前開燃油車踩踏油門一樣，透過右腳拿捏深淺及能控制電能輸出力道，就能達到舒適平順的感受，如此一來就算初接RS e-tron GT這類高性能電動轎跑也能輕鬆掌控駕馭，如果想懶一點也可以選擇節能模式控制能量輸出幅度。
說到舒適RS e-tron GT所給予的回饋也是令人相當驚艷，原以為整體個性風格只會和Taycan有少許差異，但殊不知行路感竟是意外的舒服，所搭載的主動式氣壓懸吊，不僅自行調整升高20mm與降低22mm，也能隨駕駛模式主動進行調整，同時也能過濾震動，將路面資訊以細膩且輕微的方式回饋至車內，不過當讓RS e-tron GT在山路奔馳時，懸吊系統又能完成所給予支撐的任務。
正常行駛雖然舒適，但場景來到山路RS e-tron GT也能滿足操駕欲望，quattro四輪驅動是車輛高速過彎四輪能緊抓路面的幕後推手，另外不能不提的還有全輪轉向系統，於時速50km/h下後輪會提供最多2.8度減少迴轉半徑，80km/h以上則改以同方向作動，這也是讓RS e-tron GT在殺彎時有犀利靈活，讓人完全查覺不到這是一輛車長近5米的大車的重要功臣。
RS e-tron GT外觀與動態表現都帶來新鮮感，但車艙部分就是由12.3吋數位儀表與10.1中控螢幕構成的熟悉格局，全新的MM介面、Apple Carplay/Android Auto連接、實體空調按鍵、撥動式排檔、定速巡航、塞車輔助、車道維持、Level 2半自動駕駛等，帶來科技且兼顧實用便利好上手的操作感受。而真皮跑車座椅與2,902mm軸距及前85公升後350公升置物空間，則提供舒適的乘坐體驗及日常載物方便性。
如果你只是想一部帥氣的轎跑車，RS e-tron GT的外型絕對讓你開在路上吸引一堆路人眼光，又或者想要可以很狠操駕，RS e-tron GT的能量輸出與底盤功力也能滿足，如果只是單純想要電動車，RS e-tron GT舒適質感及472公里續航里程和多項便利配備，更沒有理由不買它。