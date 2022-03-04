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車體僅40公斤， Classic Recreations將打造800匹限量Diamond Edition Carbon Fiber Shelby Cobra Race Car

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-04 04:25:20

為紀念美國經典Shelby American成立60周年，經典訂製車製造商 Classic Recreations在Shelby American授權，將打造限量的Diamond Edition Carbon Fiber Shelby Cobra Race Car。

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這款Diamond Edition限量紀念車依循著2021年初推出的1967年碳纖維車身的GT500CR Mustang的精髓，限量10輛的Diamond Edition紀念車，將是以1965年的CSX Shelby Cobra賽車為樣板打造，而且還通過Shelby Licensing 授予獨特的CSX生產序號，這批獨特的紀念車將自CSX4521編號至CSX4530，每輛車都會有專屬訂製的鑽石鑲嵌徽章，並且在儀錶板上都會有Carroll Shelby 的紀念簽名。

然而Diamond Edition限量紀念車最具特色的部分，就是車身鈑件完全以高壓釜固化碳纖維製成，包括：車門與車底板也以相同材質打造，達到驚人的輕量化，總體重量僅88磅〈約39.9公斤〉，這創新結構Classic Recreations 的創始人兼設計與工程副總裁 Jason Engel 設計，也因為極輕的重量，使得底盤與懸吊幾何都依循更佳的重量馬力比做調校，在維持傳統下融入現代工程技術，導入更多新技術來提升舒適性，也讓駕駛艙空間得以擴充，獲取更好的腿部空間。

這款紀念車將由Classic Recreations 新部門下的精英設計師，和技術人員團隊建造和組裝，動力系統採用Ford Performance Gen 3 Coyote引擎搭配VMP增壓系統，可輸出超過800hp最大馬力，搭配T56 Magnum Tremec變速箱，煞車系統則配上Wilwood 6活塞卡鉗，同時設計團隊在打造時，並未刻意使用管狀結構，以確保整體剛性，讓重量馬力比可以與當前的超級跑車媲美，完全在美國製造的Diamond Edition Carbon Fiber Shelby Cobra Race Car，售價為120萬美元，但未公布完工與交車時間。

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