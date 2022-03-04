名家論壇》錢震宇／該死的「跳電」還要再來幾次

我是廣告 請繼續往下閱讀
這早已不是民進黨政府第一次了，從2016年蔡英文上任以來，已經發生4次嚴重的停電事件，分別2017年8月15日大潭電廠六機組跳機、2021年5月13日為興達發電廠停機事故、5月17日興達發電廠一號機故障及12月12日萬隆變電所爆炸。
每次停電，民進黨政府總是有一套說詞，不是機械故障，就是人為疏失，之前有說是因為小動物侵入咬斷、又說椅子傾倒誤觸開關，這次又說是操作隔離開關失誤，「這樣的低級錯誤到底要來幾次」？可悲的是，這個政府根本不在意民怨，民眾只好自嘲「用愛發電」、「是跳電不是缺電」、「大家自立自強」，整個行政體系麻痺失能。
行政院長蘇貞昌第一時間沒有道歉、不是立刻要求恢復供電，嚴懲失職人員，而是忙著跟民眾解釋不是缺電、電力不足造成，強調是電廠故障；還刻意指稱這是因為南電北送的緣故，所以要盡快完成第三天然氣接收站工程，以維持供電穩定。好一個蘇貞昌，供電不足、不穩，全推給一個還沒完成的工程，然後要全民買單！
如果一個政府跟民眾說，現在供電不穩是因為天然氣接收站還沒完成，然後要等到2025年才會建置完成，大家能夠接受嗎？根據台電公司統計，去年系統發電量為2488.1億度，其中火力發電量占比高達八成，其中燃氣發電占四成二，如果這一切要等2025年三接完成，那這中間不是要更加倚賴燃煤發電及燃油發電？就先不說造成的空汙跟霧霾了，蔡英文說好的「2025非核家園」呢？
政府的講法有很大的邏輯謬誤，因為蔡政府一直強調是跳電不是缺電，既然不是缺電，那為何要完成三接來穩定供電？跳電是因為人為疏失的話，那就把失職人員全數撤換就好啦，為何還要改善電力來源配置？如果電力足夠、備載容量也都充足，那為何重新開機後，還推說是一時用電量大增，導致機組負載過大而無法供應。
根據經濟部及台電最新說明，全台高達552萬戶大停電，短時間內無法恢復，竟然是出自高雄興達發電廠開關場一名李姓值班主任「人員操作錯誤」。此話一出，真讓全台民眾「驚呆了」，原來要癱瘓全台電力供應、交通號誌及大眾運輸工具停擺，只需要一名值班主任，還不是高階主管，台灣的能源供應系統真的脆弱到令人無法置信。
停電除了影響民生經濟及正常生活外，更重要的是被稱為中華民國戰略優勢的高科技產業，是最需要穩定供電的。我很想知道，台積電、聯電、力積電、日月光等廠商，對於政府的說法買不買單，敢不敢跟外資、外商說台灣的電力系統掌握在一個值班主任的手上，只要他失誤，全台灣就會停電。
敷衍的話就不要再說了，什麼短時間用電量過大無法負載、人員疏失會再檢討深究、已向院長自請處分…民進黨不願意承認自己能源政策失當，之後缺電的情況只會一再發生；不去檢討把核電汙名化，硬是堅持要用燃煤發電，偏偏遇到人員疏失，那就負責任地跟民眾承認「缺電是常態化」，請大家共體時艱。
既然推說是人為疏失，就問一句蔡英文敢不敢承諾，今年保證不再跳電，我保證她不敢！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：[email protected]