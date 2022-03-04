印尼崛起！台廠紛棄越南　進軍佈局紡織生產基地

原本為了躲避中美貿易戰以及中國營商成本上漲而吸引外資前往投資的越南，經歷10年發展也開始追求轉型，營商成本也逐漸提高。台商因此將目光轉向勞動力充足、政局穩定的印尼，聚陽董事長周理平即表示，印尼是聚陽未來全球最大的生產基地。
記者李澍/綜合報導
2022-03-04 11:22:01｜2022-03-04 11:48:03
早先，越南因勞動力充足、鄰近中國又位於海上樞紐、招商引資優惠政策不斷頒布，吸引中國、韓國、日本紡織廠相繼進駐，我國廠商如遠東新、南紡、福懋也選擇前進越南。但現在，企業在越南的營運成本卻較以往高出許多，不僅土地成本漲逾10倍，勞工薪資也上漲7至10%。綜合考量之下，不少台商都將下一個主力生產基地設定在印尼。
以聚陽來說，越南是該廠全球最大生產基地，但考量設廠綜合成本逐漸上漲，聚陽改將印尼視為擴充產能的下一個主要據點。聚陽表示，未來印尼產能將自35%增加至40%，並取代越南成為聚陽全球最大生產基地。
儒鴻副總羅仁傑則表示，印尼優勢就是人口眾多，同時，設廠成本較越南低，所以儒鴻才會將擴充產線的地點選在印尼。今年，儒鴻在印尼的產線將陸續投產，第一期產線於Q1已正式投產；第二期將於6月投產，屆時，在印尼的產能預計達到至少200萬件。
羅仁傑指出，印尼確實正在崛起，且有發展潛力；他預期，如果需配合客戶，還會持續在印尼開設新產線。
除了上述兩家台廠，力麗集團更是直接跳過越南到印尼設廠。力麗副總陳漢卿就坦言，要到東南亞擴充產能時評估了越南與印尼，發現印尼的人力成本不到越南的一半，加上中美貿易戰後，中、日、韓企業瘋進越南，導致人力、土地資源越來越稀缺；因此，最終選擇到印尼設廠。