名家論壇》黃創夏／今日的普丁，明日習近平？

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俄羅斯大軍揮軍直入烏克蘭，進展不如預期而且還有許多難以想像的窘態，真的讓人想起來中俄真是攣生兄弟，不但政治體制都是出自馬克思、列寧、史達林的獨裁專政血脈、在軍力和國力上，也是華而不實的誇大宣傳和自吹自擂。
許多人因此馬上想起了1979那一年，中國解放軍也是以「泰山壓頂」之勢，大軍直入越南，本以為閃電攻擊，很快就可以拿下越北重鎮諒山，沒想到看似「鋼鐵洪流」與「紅色暴風雨」的解放軍，骨子裡終究還是「小米加步槍」的土八路根底，一路上丟盔卸甲，被越南四處伏擊和痛擊，死傷慘重、進度遲緩！
就算後來解放軍是占著「以大欺小」的人數優勢打下諒山，中國也只好摸摸鼻子自找台階下而滿臉豆花撤軍，然後對峙超過十年，至今越南和中國依然「苦大仇深」。
目前解放軍多次釋放出來的武統台灣之各種想定，絕大多數都是參考2014年俄羅斯進攻克里米亞的範本，看看當今烏克蘭，習近平真的要重新評量解放軍過度高估的戰爭能力，真要一廂情願在台海動武，真的會有「今日普丁，明日習近平」的被天下圍攻，而且自取其辱的共同下場！
古今呼應、華而不實，原來獨裁侵略者的實力和表現竟如此雷同，所謂的「鋼鐵洪流」和「紅色暴風雨」基本上是「大內宣」和「認知作戰」的重裝武器，真正上戰場時，是驢還是馬？一目了然！
而且現代化科技的進步，還有反侵略的意志，力量之強悍，遠遠超過獨裁侵略者能夠理解的範圍。
正如同40多年前的「懲越戰爭」一樣，中共拿出「泰山壓頂」之勢，閃電攻向越南，世人才看到原來解放軍還是「小米加步槍」的那一套：後勤支援、聯絡通訊、還有實戰經驗，都和「說」的有一大段落差，那時也和當今烏克蘭戰爭一樣不如計畫般順利拿下基輔，當時中共也宣稱要「首戰即終戰」，大軍出動就拿上諒山，讓越南從此成為附庸國。結果鏖戰十年才落幕，越南和中國至今「苦大仇深」！
為烏克蘭祈禱，也從烏克蘭學習啟示！
別忘了不論是俄羅斯大軍或是中國人民解放軍，都是師承過去的蘇聯紅軍，戰爭思維和戰場經營邏輯師出同門，俄羅斯如何實施「極限施壓的超限混合戰」，進行密集砲火的「點穴戰」、駭客先攻的「0時差攻擊」試圖癱瘓對手「戰指通勤」所有連結，將對手部隊和反抗「零碎化」，都可能是同樣模式！
然而看到烏克蘭的戰局，「刺針飛彈」和「標槍飛彈」這些美國也有軍售給台灣的輕裝武器，證明了並不是某些人口中的「破銅爛鐵」，特別提醒那些被歸納是「親中」或「紅統」的「前」國安或外交高層，還有「前」將領們可以閉嘴了！
烏克蘭戰事至今，普丁原本預想的閃擊戰術不如預期，「大縱深戰略」無法達成首尾相連，四大戰線的戰場零碎，後勤支援補給青黃不接，俄羅斯軍隊當然有自身的重大問題，但是在俄羅斯採用的「點穴戰法」之下，俄羅斯無法如參謀本部預想的徹底掌握100%制空權，還被各地輕裝的刺針飛彈和標槍飛彈騷擾襲擊，也是戰場關鍵。
此時此刻不禁回想起在2021年9月時，美國前國安顧問歐布萊恩倡議要「提供台灣2000枚刺針飛彈，部署在各地警察局」，以便就算在各個軍事指揮中心被「紅色暴風雨」飛彈和砲火的飽和攻擊壓制之下，台灣各地還有自主反制能力，現在證明真是深謀遠慮的戰神般思維，當時國民黨內很多人，還有民眾黨的柯文哲都一度訕笑歐布萊恩，如今證明他們才是不知兵法，缺乏戰略思維的基本常識。
至於台灣到底是需要2000枚還是更多枚的刺針飛彈與標槍飛彈？
兵凶戰危，多算勝、少算敗！
保衛台灣的數字務必要精算，等到烏克蘭戰爭落幕，具體的俄羅斯軍隊和烏克蘭正規軍的傷亡數字出爐和比較，再對比解放軍能夠登陸犯台的能力估算，大概就知道台灣需要多少「刺針」和「標槍」，還有足以保衛台灣的軍隊數量以及兵役事務等等具體答案了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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